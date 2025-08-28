瑞銀指汽車「內捲」收斂　惟見效需時　Robotaxi明年有望單車扭虧

瑞銀全球研究部中國汽車行業研究主管鞏旻表示，電動車「內捲」情況已收斂 惟成效非數月內可見，還需等待行業整合。不過預計今年內地電動車滲透率可超過50%。



其續指Robotaxi的市場容量巨大，在中國內地可達2千億美元量級；而海外除卻美國本土，亦可有2千億美元的空間。其預計，今年下半年Robotaxi的成本可以控制在30萬元人幣以下，而在明年上半年，有望實現單車層面的扭虧為盈（break even）。



「內捲」情況已收斂 惟成效非數月內可見

鞏旻表示，目前中國佔據全世界超過30%的汽車的產銷，自主品牌佔據全球20%的市場份額，但若論電動車領域份額，就高達60%。此外，中國企業還佔據全球70%的電池份額。

他回應行業「內捲」的現狀時，直言已經有所收斂，見及最進取的價格戰已經緩解，但成效並非以周或月為單位可以見到，而需要長遠的行業整合。

而近來多有內地車企，傳出即將扭虧為盈的喜訊，先在股票市場引發狂歡，他就也提醒稱留意「Price in」的情況，恐存在一些短期主義以及散戶博弈的情緒，籲保持冷靜。

大約2019年時，內地官方對於今年電動車滲透率的目標為20%到25%，事實上今年行至大半，瑞銀預計今年的滲透率一定超過50%。（資料圖片）

Robotaxi成本可壓至30萬人幣以下 料明年單車扭虧

鞏旻特別提及，無人駕駛出租車會是一個巨大無比的市場，目前中國有200萬輛出租車，500萬輛網約車，如果可以被無人駕駛替代，國內市場的空間，就為2千億美元量級。另外，除卻美國本土市場變數大不可控，其餘市場另有2千億美元的空間，發展空間巨大。

其續指，這種發展是非線性的，可能多年內沒有明顯突破，但會在臨界點到來後超速發展，有一夜之間普及的機會。他形容稱，大約2019年時，內地官方對於今年電動車滲透率的目標為20%到25%，事實上今年行至大半，瑞銀預計今年的滲透率一定超過50%。

因此從無人駕駛的角度，鞏旻認為，Robotaxi成本幾乎是能夠壓到30萬人民幣以下，當中一半是車輛本身的成本，還包括傳感器、套件、算力單元等。其預計，主流的幾間無人駕駛公司，可以實現1千輛的無人車部署，明年上半年可實現單車扭虧為盈（break even），而目前百度（9888）已經實現了這一點。

他解釋稱，無人駕駛可視為兩個班次輪流駕駛的司機，其實成本低過人類司機，但至今未能扭虧的部分原因是，可出現的區域有限，例如在大嶼山附近推行，不可過海等，乘客等待叫車的時間會更久，因此不利於訂單數目的提升。

百度自動車測試（運輸及物流局網頁）

激光雷達與芯片 至2030年各有500億人幣市場

在自動駕駛的細分領域，他認為激光雷達和芯片會是兩大關鍵，至2030年左右，分別各自有500億人民幣左右的市場。激光雷達領域，主流公司已經將成本控制在200美元以下，約1300元人民幣，而2022年左右，該成本仍高達5000元人幣，足見成本控制得宜。

而對於芯片，儘管最高端的芯片，可能仍需要依賴全球的行業巨頭，但目前國產芯片已經在中低端的芯片方面，有較好的表現。

中國車業・中國製汽車・中國汽車：等待出口的汽車停泊在碼頭。（Reuters）

汽車出海東南亞已見成果 續佈局拉丁美洲

對於汽車出海方面，他認為還在起步階段，目前先在東南亞的泰國與馬來西亞等地有所成效，下一步將擴展至拉丁美洲等地區。其續引述調研結果稱，比亞迪（1211）在德國的品牌認知度，與老牌西方車企相若。

單論香港市場，鞏旻坦言，儘管香港市場較小，但是一個成本高、要求高的右軚市場，車企入局可接受國際化標準的檢驗，也都可算是一種展示。而香港本身對於新興科技的接受程度偏保守，目前自動駕駛能在港擁有幾個試點，已算非常不錯。