小鵬汽車跌幅曾擴至逾9%　成交額近28億元　小鵬P7售價低於預期

小鵬汽車（9868）跌幅在午後擴大，曾挫逾9%，低見84.05元，最新報84.65元，跌8.5%，成交額為27.97億元。



其他汽車股方面，蔚來（9866）跌2.1%，比亞迪（1211）跌2.6%，零跑（9863）跌2.5%，理想汽車（2015）跌3.7%。

小鵬滙天分體式飛行車「陸地航母」產品示意圖（小鵬汽車網頁）

開售7分鐘收1萬張小鵬P7訂單

小鵬於周三（27日）正式公布「全新小鵬P7 （Next P7）」售價，起售價為21.98萬元（人民幣‧下同），較市場估計的23萬元至25萬元為低。全新小鵬P7分為四款主要配置，720長續航Ultra 、820超長續航Ultra、750四驅高性能Ultra、750四驅鵬翼Ultra，起售價依次為21.98萬、23.98萬、25.98萬、30.18萬人民幣，今日起交付。

小鵬汽車稱，開售7分鐘已收到逾10,000個全新小鵬P7訂單。