巴菲特旗下巴郡再買日股　增持三菱商事至逾1成

股神之稱的資深投資者巴菲特，其主理巴郡再次加大押注日本股市，對三菱商事的持股比例，增至逾1成，同時亦有增持三井物產。



《彭博》引述三菱商事聲明指出，巴郡已將其在三菱商事的持股比例（按投票權計算），由3月時的9.74%，增至10.23%。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會當日，民眾走過會場。（Reuters）

報道又引述三井物產發言人表示，巴郡是次增持顯示其對集團持續的信心和信任（continued confidence and trust in our company），未來將進一步加強業務組合。截至3月底，巴郡持有三井物產約9.82%，三井物產指，巴郡最新持股比例（按投票權計算）仍未超過10%。

5年首次披露持有5大商社股份

巴郡2020年首次披露持有日本五大商社股份，除上述兩家外，還持有丸紅株式會社、伊藤忠商事及住友商事的股份。

據巴菲特2月致投資者年度函件，巴郡最初計劃將持股比例保持在10%以下，但最新日本五大商社已同意「適度」放寬上限。