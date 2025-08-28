Nvidia次季收入按年增56% 盤後股價曾跌半成
撰文：蕭通
出版：更新：
AI晶片龍頭Nvidia於8月27日公布2026財年次季業績，營收467億美元，高於市場預期的462.3億美元；與去年同期的300.4億美元相比，增幅約56%，也較前一季度增長6%。但對於第三季的收入預測，則被指低於市場預期。在公布季績後，Nvidia股價盤後曾跌逾5%，其後跌幅有所收窄。
Nvidia公布，次季度凈利潤264.22億美元 ，高於去年同期的165.99億美元。
其中，其數據中心營收411億美元，略低於市場預期的412.9億美元，按季增長5%，同比也增長56%。遊戲業務收入約43億美元，按年增長49%，也高於市場預期的約38億美元。
Nvidia預計，第三季度營收540億美元，上下浮動2%，但分析員此前預計為超過600億美元。另外，該公司公布，批准額外600億美元股票回購。
