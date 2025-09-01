阿里巴巴績後飆近15%　領大市高開430點　對手美團逆市挫險守紅底

阿里巴巴（9988）上周五首財季業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）錄得335.1億元（人民幣，下同），按年挫18%；總收入就為2,476.5億元，當中雲收入大增26%，為過去三年最快。今日港股承繼美股漲幅，高開近15%，報133港元。



相比之下，因與阿里在即時零售領域大戰的美團（3690），慘跌1.2%，報101.5港元。而同樣具備電商基因的京東（9618）反而升2.3%，報120.5港元。大市今日高開1.7%或430點，報25508點；科指則升2.1%或117點，報5792點。



料未來3年即時零售等帶來萬億新成交 雲增速續上

業績會中，阿里回應近期即時零售大戰時透露，預計未來三年閃購和即時零售，為平台帶來1萬億元的新增成交。

而本季度，雲收入表現超預期，分部收入按年增長26%，創下過去三年最快增速。阿里表示，未來數季阿里雲增速應仍持續向上。在資本開支方面，公司繼續維持早先提出的，3年投資3800億元的目標，本季度在AI+雲的Capex投資達386億元。過去四個季度，在AI基礎設施以及AI產品研發上累計投入超過1,000億元。