外賣大戰首回合　阿里勁飆未算贏？　為何偏有大行仍撐慘跌的美團

外賣大戰硝煙瀰漫數月，伴隨中期財報放榜，三大勢力終揭曉斬獲與戰損，美團（3690）以經調整純利狠挫近九成的平地驚雷，淪為最憔悴。不過回望其過往，亦都曾經歷「至暗時刻」失守招股價，但隨後足彈起八成，震盪格局似乎暗藏部署機會。



盤點三大外賣平台戰果，儘管美團績後遭一眾大行，狠削目標價，看似最傷。但大行字裡行間的取態似乎也不盡相同，更有兩間重磅大行，似乎對美團明年贏得外賣大戰，頗具期待？



黃的靈vs藍的贏，美團與餓了麼開打新商戰。（資料圖片）

三大外賣平台放榜 單季燒錢逾百億

伴隨阿里巴巴（9988）的最後登場，外賣大戰的三大勢力，終於得以真金白銀的表現論英雄。最先放榜的京東（9618）經調整利潤錄得73.9億元（人民幣，下同），按年近乎腰斬，包括外賣在內的新業務更虧損147.8億元，已令市場嘩然。

美團業績更是如當頭棒喝，期內經調整溢利錄得14.9億元，按年減少89%，遠遜於98.5億元的市場預期。當中，核心本地商業經營溢利僅37.2億元，大跌75.6%，相等於「燒錢」逾115億元，公司業績會中，高管更是直言不諱示警，核心業務第三季或見較大虧損。

而昨日﹙29日﹚公佈業績的阿里，由於其外賣平台餓了麼，併入原本的淘天集團，難以單獨呈現，但公司經營利潤按年下跌3%，經調整EBITA為388.4億，按年下降14%，主要歸因於對「淘寶閃購」等投入。從按年激增的銷售和市場費用看來，阿里期內該項費用足增204.8億元，可見斥資同樣未吝嗇。

不過阿里表示，非僅入局外賣，而是希望打造大消費平台，即時零售在8月前三周帶動淘寶的月活用戶增長25%，反而有所幫助。而公司即時零售業務收入為147.8億元，按年增長12%，也是得益於 「淘寶閃購」。

2025年5月13日，上海，大屏播放京東外賣百億補貼廣告。（資料圖片）

阿里勁飆美團狂瀉 撈底時機到？

而視乎市場反響，則是幾家歡喜幾家愁，阿里放榜後，美股應聲彈起一成，收升15%，外賣與電商的融合，兼以雲業務的增長，令市場鼓舞。不過阿里業務複雜，難以單獨論述外賣大戰的影響。

相比之下，美團的失色，似乎更反映出大戰殘酷。不單績後暴瀉近13%，險守「紅底」。當日就連阿里與京東也各自挫約半成，未能幸免，作為大市重磅成分股，累恒指挫逾200點，失守2萬5關口。北水當日則狂掟204億元，創「港股通」歷來最大單日淨走資額。

不過近年市況由熊轉牛，市場已然對「別人恐懼我貪婪」的金科玉律，有更深刻的認知。畢竟去年，美團股價就曾上演過絕地反擊戲碼，去年初一度跌穿69元的IPO價，隨後政策市利好，闖高見217元，當年升幅達85%，成為藍籌升幅榜的季軍，不乏投資者躍躍欲試撈底。

一眾大行績後急削美團目標價，摩通最為睇淡，目標價由150港元（下同）縮至105元，狠手劈價三成。（資料圖片）

摩通憂美團家底最薄 阿里則手揸5800億現金

從大行觀點看來，一眾大行績後急削美團目標價，多數維持「買入」評級，惟花旗與摩根大通，下調至「中性」評級。摩通最為睇淡，目標價由150港元（下同）縮至105元，狠手劈價三成。

摩通指出，美團上季投資於外賣與即時零售的金額，較該行預期足多出百億人幣，且預計第三季該筆開銷將繼續擴大，升至250億元人幣。歸根結底，其最大的顧慮在於，伴隨入局外賣的門檻降低，美團的財力雄厚程度，恐不及其虎視眈眈的競爭對手。

撇除美團本就以外賣為主營業務，盈利能力受壓，僅檢視公司現金儲備，其中期持有的現金及等價物和短期理財分別為人民幣1,017億元和694億元。

而翻查京東表現，其現金及現金等價物等，仍高達2,234億元。阿里巴巴的家底更是無可質疑，據昨日披露的最新表現，儘管自由現金流淨流出188.2億元，下降主要原因之一，就有對「淘寶閃購」的投入，但現金及其他流動投資仍高達5,856.6億元。

阿里巴巴最新披露，現金及其他流動投資仍高達5856.6億元。（資料圖片）

大摩撐美團專注高品質訂單 阿里直言追趕

但若細看大行的分析，同樣下調目標價的操作背後，其實字裡行間的態度存在差異。大摩與高盛就更強調，美團股價存在短期波動性，其實仍支持其長期發展潛力。

面對美團明言，第三季核心本地業務或轉錄虧損的「變相盈警」，摩根士丹利料第三季核心本地商業的經營虧損將達100億元，伴隨按需營運業務（on-demand OP），即外賣與閃購業務的虧損將達150億元，短期利潤承壓。

但其對於美團的長期發展，形容為長期競爭力維持不變，並不太擔心當前的競爭，因為相信美團專注於高品質訂單，即平均訂單價值（AOV）高於30元人幣的策略正確，而同業的AOV則不足15元。此外，公司的效率料仍優於同業，每單虧損僅為同行的三分之一。一旦產業競爭恢復正常，相信美團仍將脫穎而出。

時隔一日之後的阿里業績會上，阿里巴巴就似乎對此隔空回應，「同行在外賣方面做得非常優秀，尤其是經營效率」，但其也正努力縮小這一差距，包括持續推高高價值訂單的比例，提升平台整體AOV。

大摩力撐美團長期競爭力維持不變，並不太擔心當前的競爭。（資料圖片）

高盛料同業補貼難維持 美團負面情緒已反映在股價

高盛分析也指，對美團2026至2027年利潤復甦潛力，呈樂觀看法，其預期阿里、京東的補貼將在明年開始逐步正常化。

且大摩與高盛同時提到的另一關鍵，在於部分獲利壓力已被反映在美團股價上，高盛形容，雖然美團的訂單量市佔率將由75％至80％下降至50％至55％，但相信股價已反映市場份額下降，以及長期單位利潤由1.5元人民幣降至1元人民幣的預期。