東瀛遊主席袁文英離世　公司﹕續按已訂策略經營業務

東瀛遊 （6882） 公布，東瀛遊創辦人、董事會主席袁文英已於8月31日逝世，董事會將盡力按已故主席訂立的策略繼續經營集團的業務。



公司指出董事會謹此向已故主席致謝，衷心感謝其任內領導集團作出的努力和寶貴貢獻，並對其家屬致以最深切的慰問。

東瀛遊表示，袁文英辭世後，公司僅有一名授權代表，將未能符合上市規則第 3.05 條之規定。董事會將盡快物色合適人選以填補授權代表之空缺。董事會亦會在合理可行的情況下盡快按上市規則第3.27A 條之規定委任新提名委員會主席。董事會將重組其架構，並適時刊發進一步公告。

東瀛遊主席兼執行董事袁文英（圖右），早年獲鳥取縣頒發感謝狀。（何瑞芬攝）

1987年創辦東瀛遊

翻查東瀛遊2024年年報，指出袁文英時年73歲，於1987年創辦公司，並從2014年7月24日起出任主席兼執行董事。袁文英為公司主要股東耀騰管理的董事。

年報又指出袁文英負責為公司作出重要決策﹑監察旅遊及酒店營運發展﹑推廣日本市場﹑前往日本的旅遊行程安排﹑監督及培訓導遊及策劃包機。同時指出袁文英在行業內擁有逾40年豐富知識及經驗。

東瀛遊門店。(資料圖片)

曾受訪指創辦初期訂機票也困難

翻查資料顯示，袁文英自1971年已擔任導遊帶團到日本，並於1987年創立東瀛遊。他曾接受本地傳媒訪問時指出，公司成立初期「連訂機位都有困難，急需100萬元作為加入國際航空運輸協會（IATA）的保證金，向大型航空公司訂位。為達到目標袁文英將手上持有的物業放售。