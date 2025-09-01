瑞銀：個人投資者尚未大幅入市　A股可續慢牛　配置型外資關注增

瑞銀就近期A股表現進行分析總結，該行認為，A股公司今年的盈利情況，較去年有所好轉，預計全年盈利增長6%。不過尚未見到內地個人投資者的大舉入市，相信慢牛行情將延續。



從宏觀數據而言，該行預計今年中國全年GDP增速為4.7%，第四季將面對高基數的壓力，或存在許多擾動。瑞銀認為，伴隨美國9月減息的確定，料內地今年尚有20個基點的減息空間。



配置型外資增加關注 惟入市與否待觀察

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，過去一段時間A股漲勢喜人，不單指數突破，成交額亦突破單日3萬億元人幣，展現強勁流動性，而總市值突破百萬億大關，亦契合全球第二大經濟體的實力和地位。

其表示目前中資機構對於中概股、港股等信心持續增強；而外資分為交易型與配置型。交易型的關注度持續提高，而配置與投資型的外資，出於地緣政治等因素的敏感，仍然有一定的審慎情緒，確乎增加關注，但是否有切實下單還需再觀察期待。

料A股公司全年盈利增長6% 尚未見個人投資者大幅入市

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，A股公司今年的盈利情況，較去年有所好轉，預計全年盈利增長6%。且從股權風險溢價的角度，伴隨國債等無風險資產收益率的下行，目前A股的估值仍處在低位。

孟磊續指，儘管A股的成交量增多，其實並沒有見到個人投資者大幅入市的跡象，許多新開戶的用戶未必是新的投資者。據引用中國結算早先披露的數據，並構建模型預測，7月內地整體新開戶用戶約為200萬，但新增投資者應只有100萬，沒有見到大規模的場外新增投資者。

且居民理財，從債券、固定收入轉向股票市場的幅度不大，股債「蹺蹺板」的幅度與年初相若，因此其相信居民理財轉型的故事才剛剛開始，市場仍將維持慢牛行情。

在板塊選擇上，他認為中小盤股仍可短期看好，但超額收益的動能有所減弱，上半年公募資金的發行量較緩慢，因此其主導的板塊相對不夠活躍。而保險類資金亦在港股動作較多，下半年有機會持續入市。此外，在投資主題上他就關注反內捲。

中國A股。（資料圖片）

預計全年GDP增長4.7% 年內尚有20個基點減息空間

對於宏觀經濟的預測，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧認為，今年中國GDP增長速度，或放緩至4.7%，儘管上半年表現不錯，但早先存在「出口搶跑」等行為，兼之以以舊換新補貼規模，不及去年第四季，面對高基數壓力，且4月以來內房銷售走弱，或都對全年經濟增長存在擾動。

其續指，目前PPI尚存通縮壓力，而貨幣政策有寬鬆的空間，伴隨美聯儲基本可確定9月減息，內地尚有20個基點左右的減息空間。此外，若內地按揭利率從3%降至2.5%左右，相信可對內房的購買力和信心提供幫助。