騰訊雲：港澳收入每年可錄高雙位數增長　年內引刷掌支付技術來港

腾讯（0700）旗下騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海表示，公司6年前登陸香港市場，每年港澳收入均有高雙位數的漲幅，相信今年仍然可維持此種積極趨勢。其指出，此種增長多來自增量用戶，行業來源主要為金融、政務以及企業。



公司早先在內地已推出刷掌支付，蔡毅海透露，預計今年之內將會首次將刷掌業務帶來香港市場，最快9、10月份即公佈，而今次合作是與本地的非公立醫療行業，主要聚焦註冊等非支付業務。



企業青睞多雲化 產品主打性價比

蔡毅海表示，公司在業務推廣方面，秉承內部先試，再逐漸推廣給B端用戶的理念，首先就是幫助許多企業出海。此外亦都通過搭建超級應用（Super App），AI數智人等，幫助企業慳成本。

他解釋稱，騰訊在港幫助企業客戶，並非是要求企業客戶完全依託微信生態，更類似於幫助企業構建自己的超級應用（Super App），今日公司亦宣佈，透過其TCSAS解決方案，協助香港一站式個人化數碼服務平台「智方便」（iAM Smart）實現平台升級。

此外，其提及公司產品主打性價比，許多企業現在不止使用單一雲業務，有可能會採用多間廠商的雲業務，採用多雲化（multi-cloud）措施，多有客戶更青睞自己本身的數據中心，而選擇私有雲。

騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海表示，公司6年前登陸香港市場，每年港澳收入均有高雙位數的漲幅，相信今年仍然可維持此種積極趨勢。

刷掌不局限於支付領域 今年合作本港醫療機構

針對刷掌支付，騰訊表示目前已經擁有2,000萬名用戶，落地1萬家商店，促成超過10筆交易。在澳門銀河，其亦合作超過60間鋪，去年底也同Visa合作。蔡毅海解釋稱，對比指紋識別便於複製和偽造，面容識別受到演算法、高度以及個人意願的限制，刷掌支付隔空完成，更為便捷安全。

他續解釋稱，刷掌的想象空間大，並非局限於支付，更可作為門禁安保功能，今次與本港的合作，就是與本地醫療行業合作，聚焦註冊等業務。

騰訊雲在港目前有三個數據中心。

在港擁三間數據中心 暫無擴張打算

此外，騰訊雲在港目前有三個數據中心，暫未有擴建打算。不過在沙特阿拉伯，今年底就會開拓新區域。總體而言，騰訊雲在全球共覆蓋21個地理區域，共有55個可用區。

而問及公司在香港市場的市佔率，蔡毅海就回應指，公司的刷掌等業務範疇獨特，難以直接對標同業，但目前已算是本港主要的雲服務廠商之一。