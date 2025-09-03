美股｜道指收市跌24點　納指升1.28%　Alphabet飆9%創新高

美股周三（9月3日）個別發展，道指曾跌315點，至收市跌幅收窄至24點。標指及納指則高開，納指曾漲274點或1.28%。Google母公司Alphabet因獲美國法院裁定不必出售其Chrome 瀏覽器業務，令Alphabet股價至收市漲9.01%，每股收報231.10美元，創下新高紀錄。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月4日

【04:30】Apple漲3.8% Tesla漲逾1.4%

道指收市報45,271.23點，跌24.58點或0.05%；納指收報21,497.73點，漲218.10點或1.02%；標普500指數收報6,448.26點，升32.72點或0.51%。

Google的裁決也帶動蘋果公司（Apple）股價上揚，至收市升3.81%，為升幅最大道指成份股。其他重磅科技股方面，Tesla漲1.44%、Amazon升0.29%，Nvidia則跌0.09%。

其他股票方面，零售商梅西百貨（Macy’s）上調年度業績預期，股價後飆升20.68%；折扣零售商 Dollar Tree亦上調了年度業績預期，但股價下跌8.37%。

【04:08】中概股指數跌0.52%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.19%。其中，阿里巴巴跌1.56%。

2025年2月9日，法國巴黎，人工智慧行動高峰會前，Google法國總部舉行媒體招待會，一名女子站在Google標誌前。（Reuters）

【04:00】油價跌逾2.2%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報63.97美元，跌1.62美元或2.47%。倫敦布蘭特期油收報67.60美元，跌1.54美元或2.23%。

【03:47】美元指數下跌 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.14，跌0.24%。其中，美元兌日圓最新報148.11，跌0.13%。

金價上升 。現貨黃金每盎司最新報3,561.40美元，升27.97美元或0.79%；日內曾高見3,578.51美元，再創新高紀錄。

【03:36】恒指夜期收報25,332點 低水11點

恒指夜市期指收報25,332點，升7點，較恒指收市25,343點，低水11點，成交10,777張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間9月3日

【22:51】Apple升逾3%

道指最新報45,209點，跌86點或0.19%；納指最新報21,548點，升269點或1.26%；標普500指數現報6,452點，漲36點或0.57%。 其中，Apple最新升3.27%。

【22:39】油價跌逾2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.96美元，跌1.63美元或2.49%；倫敦布蘭特期油每桶報 67.62美元，跌1.52美元或2.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,289.56美元、24小時內約升0.8%。