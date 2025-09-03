美股｜道指早段曾跌逾2009點　納指最新升逾1%　Alphabet飆8%

美股周三（9月3日）早段個別發展，道指曾跌222點，其後跌幅收窄。標指及納指則高開，納指最新升逾1%。Google母公司Alphabet因獲美國法院裁定不必出售其 Chrome 瀏覽器，令Alphabet最新漲逾8%，並帶動蘋果公司（Apple）股價上揚。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月3日

【22:51】Apple升逾3%

道指最新報45,209點，跌86點或0.19%；納指最新報21,548點，升269點或1.26%；標普500指數現報6,452點，漲36點或0.57%。 其中，Apple最新升3.27%。

【22:39】油價跌逾2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.96美元，跌1.63美元或2.49%；倫敦布蘭特期油每桶報 67.62美元，跌1.52美元或2.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,289.56美元、24小時內約升0.8%。