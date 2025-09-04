聯儲局議息｜下任主席潛在人選之一﹑理事沃勒稱　應本月起減息

美國聯儲局將於本月16日及17日舉行議息會議，外界普遍預期屆時當局將重啟減息。在議息會議舉行前，再有聯儲局官員對未息口走勢發表言論，美國聯儲局新主席候選人之一、現任理事沃勒（Christopher Waller）表示，儲局應從本月開始下調利率，並在未來幾個月多次減息，又表示可靈活調整減息步伐。



他表示當局需要在下次會議上開始減息，不必遵循固定的步驟順序。他又指出可以預見事態的發展，因人們仍然擔心關稅通脹。雖然其他人仍然擔心，但其本人則不擔心。

沃勒預計，一旦關稅的影響開始消退，通脹就可能在6、7個月後「大幅接近」儲局目標。在那種情況下，儲局應爭取搶在就業市場急劇放緩前採取行動，「因通常情況下當勞動力市場惡化時，會惡化得很快」。

他認為，未來幾個月應會多次減息，並表示目前的利率可能比「中性」水平高出1到1.5個百分點。

美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）。（資料圖片）

明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利於周三（3日）表示，短期指標利率一定有下調空間，但他並未透露何時需要放鬆政策。

他又指出﹕「我沒有預測會出現衰退」，亦表示﹕「我有充分理由相信，我們所看到的降温趨勢可能會持續下去，而且會比較温和。」

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

稱中性利率為3%左右

卡什卡利表示，鑑於中性聯邦基金利率在3%左右，「這暗示未來幾年利率有一定的下降空間」。他還稱，考慮到經濟的演變，政策面臨的挑戰越來越大。

他表示當地通脹仍然過高，但與此同時，就業市場顯示出一些降温的跡象，因此當局正面臨一種棘手的局面，試圖在雙重任務之間尋求平衡。

市場人士料9月減息機會96.6%

另一方面，據CME「美聯儲觀察」數據顯示，聯儲局9月維持利率不變的機會為3.4%，減息25個基點的概率為96.6%。10月維持利率不變的機會率為1.6%，累計減息25個基點的概率為46.8%，累計減息50個基點的概率為51.6%。