近600名經濟學家聯署聲援庫克 批評特朗普威脅聯儲局獨立性
撰文：蕭通
出版：更新：
針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖解僱聯儲局理事庫克（Lisa Cook），近600名經濟學家9月2日發表聯署信公開聲援庫克，當中包括諾貝爾獎得主、多位前聯儲局經濟學家，以及前總統奧巴馬（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）任內的經濟顧問委員會負責人。聯署者批評，特朗普的舉動威脅聯儲局獨立性，並削弱外界對美國金融體系關鍵支柱的信任。
包括多名諾貝爾獎得主
總數593人的聯署信中，包括諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz、戈爾丁（Claudia Goldin）、Alvin Roth、Paul Milgrom、Paul Romer。
他們在致予特朗普、國會議員，以及美國公眾的信中稱，良好的經濟政策需要可信的貨幣機構，而可信賴的貨幣機構需要聯儲局的獨立性。聯署者補充說，他們支持庫克以及長期以來支撐美國經濟實力的制度。
信中批評，特朗普試圖將庫克免職的做法，威脅到聯儲局獨立性的基本原則，並破壞了人們對美國最重要機構之一的信任。而這種信任是數十年來支撐美國經濟體系的基石。
庫克因被質疑以欺詐手段獲得更優惠的抵押貸款條件，因而被特朗普決定解除職務。庫克正被司法部展開刑事調查，而她已表明拒絕下台，並已提出聯邦訴訟，阻止特朗普進行解僱。她在法庭文件中表示，針對她的指控是藉口和不實。
聯儲局議息結果等關鍵消息陸續公布 未來14個交易日將為美股定調特朗普下令炒聯儲局理事風波 庫克反擊入稟法院提訴訟特朗普下令炒聯儲局理事 前財長耶倫批違法 促國會法院出手制止特朗普下令炒聯儲局理事風波 美媒：庫克最早今日入稟提告聯儲局：正當理由方可罷免理事 法院裁決前庫克仍可參與議息