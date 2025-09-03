近600名經濟學家聯署聲援庫克　批評特朗普威脅聯儲局獨立性

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖解僱聯儲局理事庫克（Lisa Cook），近600名經濟學家9月2日發表聯署信公開聲援庫克，當中包括諾貝爾獎得主、多位前聯儲局經濟學家，以及前總統奧巴馬（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）任內的經濟顧問委員會負責人。聯署者批評，特朗普的舉動威脅聯儲局獨立性，並削弱外界對美國金融體系關鍵支柱的信任。



2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

包括多名諾貝爾獎得主

總數593人的聯署信中，包括諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz、戈爾丁（Claudia Goldin）、Alvin Roth、Paul Milgrom、Paul Romer。

他們在致予特朗普、國會議員，以及美國公眾的信中稱，良好的經濟政策需要可信的貨幣機構，而可信賴的貨幣機構需要聯儲局的獨立性。聯署者補充說，他們支持庫克以及長期以來支撐美國經濟實力的制度。

2025年8月23日，美國懷俄明州傑克遜霍爾，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）出席堪薩斯城聯邦儲備銀行2025年傑克遜霍爾經濟研討會。（Reuters）

信中批評，特朗普試圖將庫克免職的做法，威脅到聯儲局獨立性的基本原則，並破壞了人們對美國最重要機構之一的信任。而這種信任是數十年來支撐美國經濟體系的基石。

庫克因被質疑以欺詐手段獲得更優惠的抵押貸款條件，因而被特朗普決定解除職務。庫克正被司法部展開刑事調查，而她已表明拒絕下台，並已提出聯邦訴訟，阻止特朗普進行解僱。她在法庭文件中表示，針對她的指控是藉口和不實。