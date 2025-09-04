比亞迪據報削全年銷量目標16%至460萬輛　股價跌逾2%

比亞迪（1211）據報削減今年全年銷售目標至460萬輛，幅度達16%。



《路透》引述2名消息人士指出，比亞迪將今年銷量目標調低16%至460萬輛，又指出在最近數個月，公司內部已多次調整銷售目標。不過相關人士並無指出公司削減銷量目標原因，只表示公司感到近期市場競爭更熾熱。

報道指出有關數據已在公司內部溝通，並且在上月挑選供應商以協助規劃。同時引述消息人士指出，銷售目標會隨市況調整。

報道指出比亞迪並無作出回應。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

首8個月銷量286萬輛

報道指出若比亞迪最終能實現全年銷量460萬輛，銷量按年增幅為7%，屬自2020年以來增幅最慢的一年。

翻查該公司今年首8個月銷量為286.38萬輛，按年增加23%。今年8個月銷量，為原來的550萬輛銷量目標的52%。

比亞迪最新報105.5元，跌2.3%，成交額為29.71億元。