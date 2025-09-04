比亞迪據報削全年銷量目標16%至460萬輛 股價跌逾2%
撰文：張偉倫
出版：更新：
比亞迪（1211）據報削減今年全年銷售目標至460萬輛，幅度達16%。
《路透》引述2名消息人士指出，比亞迪將今年銷量目標調低16%至460萬輛，又指出在最近數個月，公司內部已多次調整銷售目標。不過相關人士並無指出公司削減銷量目標原因，只表示公司感到近期市場競爭更熾熱。
報道指出有關數據已在公司內部溝通，並且在上月挑選供應商以協助規劃。同時引述消息人士指出，銷售目標會隨市況調整。
報道指出比亞迪並無作出回應。
首8個月銷量286萬輛
報道指出若比亞迪最終能實現全年銷量460萬輛，銷量按年增幅為7%，屬自2020年以來增幅最慢的一年。
翻查該公司今年首8個月銷量為286.38萬輛，按年增加23%。今年8個月銷量，為原來的550萬輛銷量目標的52%。
比亞迪最新報105.5元，跌2.3%，成交額為29.71億元。
