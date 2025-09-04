摺疊單車廠大行科工　孖展認購額近2622億元　勢成歷來超購王

今年本港新股市場相當興旺，多隻新股均獲積極認購，其中內地折疊單車生產商大行科工（2543），更加勢成為歷來新股「超購王」。公司招股已在今日（4日）中午已截止。綜合券商資料顯示，大行科工錄得孖展認購額為2,621.94億元，以公開發售額3,920萬元計算，超額認購6,688倍，成為歷來新股「超購王」。



大行科工公開發售部份不設回補機制，但可以稍作重新分配，令公開發售部份佔初訂發行規模的15%。

入場費約5000元

大行科工計劃發行792萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股49.5元，集資3.9億元。大行科工每手100股，一手入場費4999.9元。大行科工預期將於9月9日掛牌，中信建投國際為獨家保薦人。

大行科工為內地最大折疊單車生產商，於1982年創立。根據灼識諮詢的資料，按2024年零售量計，於內地折疊自行車行業排名第一，市場份額達26.3%，按2024年零售額計，亦位居內地折疊自行車行業首位，市場份額為36.5%。

去年收入增50%

去年大行科工收入4.5億元（人民幣‧下同），按年升50.2%，期間利潤及全面收益總額5,230萬元，升幅為50.1%。

大行科工引入安聯環球投資亞太、大灣區基金管理、Harvest、維科香港為基石投資者，合共投資總額為1,276萬美元。

大行科工新股集資款項的所得款項中，淨額約30%將用於生產系統現代化及擴大運營規模，30%將用於強化經銷網絡及策略性品牌發展，30%用於加強研發能力，10%作營運資金及其他一般企業用途。