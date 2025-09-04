美股｜道指收市漲350點　納指漲0.98%　標指再創新高

美國新領失業救濟人數多於預期，以及8月份私企新增職位少於預期，但未影響市場對聯儲局本月減息信心。道指周四（9月4日）早段曾110點，但其後反彈，至收市升350點；納指漲0.98%，標指創收市新高紀錄。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月5日

【04:25】Amazon漲逾4% Tesla升1.36%

道指收市報45,621.29點，升350.06點或0.77%；納指收報21,707.69點，漲209.97點或0.98%；標普500指數收報6,502.08點，升53.82點或0.83%。

重磅科技股方面，Amazon漲4.29%，為升幅最大道指成份股。前一天急升的Alphabet再漲近0.7%；Tesla升1.36%、Nvidia升0.61%、蘋果公司（Apple）升0.55%。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

【04:22】美元指數上揚 現貨金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於97.81，跌0.43%。其中，美元兌日圓最新報148.50，升0.27%。

金價回落 。現貨黃金每盎司最新報3,549.30美元，跌9.83美元或0.28%。

【04:18】油價下跌逾0.7%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報63.48美元，跌0.49美元或0.77%。倫敦布蘭特期油收報66.99美元，跌0.61美元或0.90%。

【04:08】中概股指數跌1.11% 阿里巴巴挫4.05%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.11%。其中，阿里巴巴跌4.05%。

【03:30】恒指夜期收報25,021點 低水38點

恒指夜市期指收報25,021點，升48點，較恒指收市25,058點，低水38點，成交14,073張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間9月4日

【22:52】新領失業救濟人數多於預期

道指最新報45,379點，升108點或0.24%；納指最新報21,545點，升47點或0.22%；標普500指數現報6,466點，升18點或0.28%。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周增加8,000人，增至23.7萬人，為6月以來最高，也高於市場預期的23萬人。另外，美國8月ADP私人企業職位增加5.4萬個，低於市場預期的6.5萬個；前值增幅為10.4萬個。

【22:47】油價約跌1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.34美元，跌0.63美元或0.98%；倫敦布蘭特期油每桶報66.93美元，跌0.67美元或0.99%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報110,104.66美元、24小時內約跌2%。