瑰麗酒店再添一員　倫敦梅費爾瑰麗酒店開幕　前身為美國大使館

瑰麗酒店﹙Rosewood）集團宣佈，旗下全新地標酒店倫敦梅費爾瑰麗酒店（The Chancery Rosewood）日前正式開幕，酒店由英國建築師David Chipperfield爵士領導的團隊負責修復工程，設有8間餐廳與酒吧、綜合健康養生中心、144間套房及公共空間。



倫敦最新文化地標

集團介紹，倫敦梅費爾瑰麗酒店坐落於屬英國二級保護建築的格羅夫納廣場前美國大使館的歷史建築中。原建築由芬裔美籍建築師Eero Saarinen於1960年設計，現由英國建築師David Chipperfield修復，並由Qatari Diar Europe LLP開發，保留其作為倫敦最具代表性的建築傑作之一的地位。

瑰麗酒店集團宣佈旗下全新地標酒店倫敦梅費爾瑰麗酒店（The Chancery Rosewood）日前正式開幕。（瑰麗酒店提供）

全套房住宿體驗

集團又指，豪華住宿類型包括初級套房、套房、特色套房及梅費爾瑰麗酒店最大的房型私邸套房。酒店的七樓設有兩間複式頂層公寓──查理斯套房與伊莉莎白套房。這兩間複式頂層公寓配備景觀露台、可容納十人的用餐區、廚房與酒吧區，及配有大理石浴缸的主臥室。

酒店擁有藝術禮賓服務及由倫敦藝術機構Cramer & Bell挑選的700件藝術作品，為歐洲酒店中最大型的藝術收藏。