激光雷達中概股禾賽科技　回港雙重主要上市　今招股入場費4606元

已在美國上市的中概股激光雷達（LiDAR）製造商禾賽科技（美：HSAI）公佈，計劃在港進行雙重主要上市，股份編號為2525，內地有將其形容為「激光雷達第一股」。



公司今日（8日）啟動招股，發售1700萬股B類普通股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，香港發售價每股最多228元或約29.04美元，計劃集資最多38.8億元；每手為20股，相當於入場費4606元。



擬於9月16日掛牌 擁六大基石投資者

另外，公司有發售規模調整權，經書面協議可額外配售最多255萬股B類普通股，相當於初步發售股份總數15%。除此之外，交易設15%的超額配股權。

該公司擬將所得款項淨額中，約50%用作研發投資；約35%用作投資集團的生產能力；約5%用作業務發展；及約10%用作營運資金及一般企業用途，預期9月16日掛牌。中金公司、國泰君安及招銀國際為聯席保薦人。

禾賽科技指出，已與多家基石投資者簽訂投資協議，包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund。基石投資者承諾按國際發售價合共認購約1.48億美元（約11.537億港元）B類普通股，佔全球發售初步股份總數約29.8%。