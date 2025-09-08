港交所陳翊庭﹕外資轉口風　中國資產已變成不能不投資

中港股市獲投資者追捧，港交所（0388）行政總裁陳翊庭接受內地傳媒訪問時指出，年初DeepSeek出來令世界各地投資者重新研究中國股票、企業、供應鏈，發現其中的優質企業源源不絕。同昌時越來越多外資正在透過香港投資中國資產以實現多元化配置，中國資產正在從數年前外資口中所謂的「不能投資」變成「不能不投資」。



逾200家企業排隊上市

陳翊庭又表示，目前有200多家企業正在排隊上市，其中一半是科技公司，還有一大批18A、18C的企業以及一些成熟的新經濟企業，發行節奏較為合理，從來不擔心IPO供應端的問題，因為擬上市企業儲備源源不斷，更關注的是需求端，即投資者是否願意投資。

她又指出從今年年初開始，關注到一些大型企業上市時，外資認購佔據很大比例，尤其是一些高科技領域的企業，可能有七八成是外國投資者，來自歐美、中東和東南亞等地區的資金基本上都有，並且長線基金參與度也很高。

長線資金負責人讚港股爭氣

陳翊庭指，近期與一家長線資金的負責人溝通時，對方表示「港股很爭氣，給了我們很多機會」。長線資金的目標往往是看5年至10年的周期，而在當前的動盪環境下，在中國之外很難找到體量這麼大、政策穩定而科技又快速發展的市場。

對於未來互聯互通機制擴容方面，陳翊庭稱，滬深港通納入REITs（房託基金）已經準備得相當成熟。現在尚未互聯的產品包括大宗商品、衍生產品等，最終目標是投資者想買的產品都能實現互聯互通。外資不是僅對一兩個類別的產品有興趣，如果互聯互通做得更全面，香港與內地市場都能從中受惠。