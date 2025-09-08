渣打調整聯儲局9月減息預測　料當局大手減半厘後再暫停

美國日前公布的8月份新增非農業職位數目僅2.2萬份，遠不及市場人士預期，市場人士普遍預期聯儲局黁在本月中舉行的議息會議重啟減息。雖然市場人士普遍預期，屆時聯儲局將減息0.25厘，但是渣打最新發表的報告卻預測，當局會減息0.5厘。惟渣打亦預期，聯儲局在本月議息會議後，又再次暫停減息，原因是當地通脹持續頑固，以及寬鬆的財政政策，限制減息空間。



渣打策略師John Davies、Steve Englander據報在給客戶的報告中表示，8月份勞動力市場數據為當局9月議息會議「追補（catch-up）」減息50基點「打開大門」，又承認該行（調整預測）行動得有點早，但預期下周公布的2024年4月至2025年3月的就業數據初步修正，將支持該行減息50個基點的預測。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

市場人士料減0.25厘機會90%

渣打最新的預測暫未成為市場主流看法，芝商所FedWatch利率期貨工具顯示，截至9月8日下午2時半，9月減息0.25厘的機率為90%，減息0.5厘的機率為10%。

此外另一大行麥格理亦調整對聯儲局的減息預測，預料局將在9月和10月各減息25個基點，此前則預期聯儲局在今年9月和12月減息。