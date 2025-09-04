美聯儲局發布褐皮書：關稅導致物價全面上漲　多地移民勞動力減少

美國聯儲局9月3日發布了俗稱「褐皮書」的最新地區經濟報告。褐皮書顯示，自7月中旬到8月底，許多聯邦儲備區報告關稅對投入價格的影響尤其明顯，多個地區報告保險、公用事業和技術服務價格上漲。



一些公司也將所有成本上漲轉嫁給客戶，聯儲局所聯繫的企業廣泛預期未來幾個月價格將繼續上漲。

此外，由於經濟不確定性增以及關稅稅率升高，許多家庭工資增長未能跟上物價上漲的步伐，導致所有聯邦儲備區消費者支出持平或下降。

2022年9月21日，鏡頭下裝嵌在馬丁大樓的美國聯儲局標誌。這幢大樓以儲局前主席馬丁（William McChesney Martin Jr.）命名。（REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo）

整體經濟活動

自上一個褐皮書時期以來，12個聯邦儲備區中的大多數報告經濟活動幾乎沒有變化——不同的四個區報告了溫和增長。

在各個地區，消費者支出持平至下降，因為對於許多家庭來說，工資跟不上物價上漲。報告指出，消費者正受到保險、水電費和其他費用上漲的擠壓。

具體來看，零售和酒店業提供優惠和促銷活動，有助對價格敏感的消費者節省資金，支持國內休閒遊客的穩定需求，但不能抵消國際遊客需求的下降。

汽車行業的銷量持平至略有增長，但消費者對維修舊車的零件和服務的需求有所增加；而亞特蘭大（Atlanta）和堪薩斯城（Kansas City）報告指出，數據中心所在地區的能源需求有所增加。

2025年8月4日，美國加州奧克蘭（Oakland），一艘滿載貨櫃的貨船停泊在港口。（Reuters）

關於勞動力市場

另外，褐皮書顯示，11個地區描述的總體就業水平幾乎沒有變化，僅有1個地區就業水平略有下降。

由於需求減弱或不確定性增加，7個聯邦儲備區企業不願招聘員工，2個地區裁員人數增多。有時是由於重返辦公室政策的鼓勵，有時是由於更高的自動化程度，包括人工智能（AI）工具。

多地出現移民勞動力減少的情況，其中紐約（New York）、里士滿（Richmond）、聖路易斯（St. Louis）和三藩市（San Francisco）的建築行業最為明顯。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府近期強化了對非法移民的遣返政策，也加劇了勞動力短缺。儘管勞動力市場有疲軟的跡象，但總體保持穩定。

2025年7月1日，美國佛羅里達州奧喬皮（Ochopee），美國總統特朗普（Donald Trump）到訪被稱為「鱷魚惡魔島」的臨時移民拘留中心。（Reuters）

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）等官員曾指出，關稅引發的通脹屬於一次性衝擊，預計將於明年消退，而勞動力市場惡化才是更大的經濟風險。

關於物價

褐皮書顯示，10個地區的通脹程度被描述為溫和或適度上漲，另有2個地區輸入成本漲幅快於銷售價格；幾乎所有地區都提到關稅推升了投入品價格，保險、公用事業、科技服務的成本也同步上升。

部份企業能完全傳導成本，但多數企業因客戶價格敏感、缺乏定價權或擔心損失客戶而不敢大幅提價。在克利夫蘭（Cleveland）和明尼阿波利斯（Minneapolis），有企業甚至在成本上升的同時被迫降價。

多數地區仍預計未來數月價格會繼續上升，其中三個地區更是預期漲價節奏將加快。

圖為2024年10月1日，人們在美國紐約市曼哈頓的Target商店內購物。（Reuters）

按聯儲轄區劃分的亮點

波士頓（Boston）的經濟活動總體略有擴張，但消費者支出持平。就業略有下降，而工資和物價小幅上漲；房屋銷售較去年同期溫和增長。總體而言，當地前景仍然謹慎樂觀，儘管與關稅相關的不確定性使消費者支出前景黯淡。

而紐約由於與關稅相關的不確定性繼續給企業帶來壓力，經濟活動略有下降。該地區的就業基本沒有變化，工資增長仍然溫和。銷售價格溫和上漲，較上報告期有所加快，投入價格強勁上漲。

褐皮書統計期間，費城（Philadelphia）商業活動略有增長。就業水平保持穩定，工資以新冠疫情前的溫和速度增長。企業價格溫和上漲，使許多家庭和小企業的預算緊張，通脹預期仍然很高。此外，關稅和聯邦預算削減預計將增加額外的壓力。儘管如此，大多數公司對未來增長的預期仍持續擴大。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

克利夫蘭最近數週商業活動略有增加，預計未來幾個月相關活動將小幅增長。報告指出，不確定性需求持平。零售商則表示，由於對負擔能力的擔憂，銷售額持平。成本增長仍然強勁，而他們的售價則小幅上漲。

里士滿最近經濟溫和增長，消費者支出推動了整體增長，因為非面向消費者的經濟部門的活動持平至略有下降，特別是周期內製造業活動略有下降。就業水平基本沒有變化，工資增長保持溫和。儘管服務業的價格增長有所回升，但總體上價格增長仍然溫和。

亞特蘭大經濟略有下滑，就業保持穩定，工資壓力有所緩解，價格溫和上漲。消費者支出放緩，休閒旅行下降，商務旅行持平；房屋銷售小幅上升，商業地產走弱；運輸和製造業小幅下降；地區銀行的貸款增加；能源活動上升。

芝加哥（Chicago）經濟活動略有增長，消費者支出溫和增長，製造業活動溫和增長，就業和商業支出略有增加，非業務聯繫人的活動沒有變化，建築和房地產活動略有下降；物價溫和上漲，工資溫和上漲，金融狀況略有放鬆。

聖路易斯經濟活動和就業水平保持不變，而工資和物價近期上漲速度較快。接觸者繼續對移民政策對勞動力供應的影響表示高度的不確定性和擔憂。他們預計，受到關稅影響明年價格將加速上漲。前景仍然略顯悲觀，但惡化預期已經消退。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

明尼阿波利斯地區經濟活動略有收縮，隨着勞動力需求疲軟，就業人數下降。工資壓力溫和，物價小幅上漲。隨着價格敏感性的上升，消費者支出下降。商業和住宅建築小幅改善，房屋銷售小幅上升。由於商品價格低迷，儘管作物狀況良好，但農業條件仍然疲軟。

堪薩斯城整個地區的經濟活動總體持平，就業溫和下降，工資壓力仍然低迷，儘管非工資福利支出的增長導致總勞動力成本上升。投入價格增長基礎廣泛，導致售價溫和增長、利潤率下降以及價格壓力持續的預期。

達拉斯（Dallas）在非金融服務和製造業活動回升的提振下，該地區經濟活動溫和增長。貸款需求增長，但房地產市場仍然疲軟。當地就業持平，人力資源公司注意到招聘活動緩慢。價格壓力持續存在，尤其是在製造業。前景雖有所改善，但人們普遍擔心貿易政策的轉變、高利率和更嚴格的移民政策。

三藩市經濟活動略有下降，就業水平略有下降。工資有所增長，物價小幅上漲。農業、零售貿易、消費和商業服務業的情況略有緩解。製造業活動溫和下降。住宅和商業房地產的狀況基本沒有變化，貸款活動保持穩定。

本文獲格隆匯「局外人」授權轉載

