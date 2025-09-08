中信里昂﹕中資股已完成估值修復　通縮環境下　企業收入難增長

外資投資者已對中資股態度改變，並且更積極增加中資股持倉。不過中信里昂證券全球首席分析師Alex Redman表示，至今仍對「高配」中資股感到掙扎，因為暫時未見內地通脹再現及消費重臨。他又表示看到再通脹及消費動力重臨前，只會選擇性地持有個別中資股。



中信里昂的最新亞太區日本除外焦點股名單上包括多隻中資股，如比亞迪（1211）、石藥（1093）、農夫山泉（9633）及騰訊（0700）等。

他認為本輪中資股上揚由流動性推動。大量流動性推升中資股股市，可是上市公司基本因素並無看到有太多真正改善。雖然近期中資股每股盈利有好轉，但有關盈利增長是透過毛利增加與回購推動，而非來自收入改善。

騰訊（0700）是中信里昂的最新亞太區日本除外的焦點股之一。（視覺中國）

Alex Redman指出在通縮環境下，中資企業收入難以錄得增長，在收入缺乏改善下，企業盈利自然難以持續取得改善。同時中資股回購動力今年已較去年有所減少。

中資股估人值經歷過去年向上修復後，Alex Redman認為估值已算不上便宜，又表示估值修復已結束。中資股的歷史市盈率現已超出其16年均值。他直言從每股盈利增長，無論是從現水平及預測水平看，都不足以解釋中資股現時的股價表現。