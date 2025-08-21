韓國投資者對中資股持倉規模增3成 呢隻新零售股為寵兒之一
撰文：張偉倫
韓國投資者對中資股投資興趣較以往強烈，對中資股持倉較去年底增加3成。除了偏好阿里（9988）及小米（1810）等科技股，日前市值創新高兼突破4,000億元的新零售股﹑人氣公仔LABUBU母公司泡泡瑪特（9992），同樣為韓國投資者寵兒。
內地傳媒報道，截至今年8月18日，韓國股民對中國股票（包括A股及H股）的持倉量從去年底的190.83億元（人民幣，下同）升至244.75億元，增長近三成。
阿里騰訊小米為加倉對象
韓國股民尤其熱衷買入港股，數據顯示，小米、騰訊（0700）、比亞迪（1211）、阿里等科技龍頭為他們主要加倉對象。截至8月18日，韓國股民對小米、騰訊的持倉均超過18億元。此外，韓國股民對泡泡瑪特的持倉也達到4.74億元。
歷史數據顯示，2022年底，韓國股民持倉中國股票276.59億元，但2023年、2024年對中國股票的持倉連續下滑。隨著中國資產今年熱度回升，韓國股票對中國股票的持倉量也快速增長。早前韓國證券存托結算院（KSD）旗下SEIBro的數據顯示，以成交額計，今年以來中國位列韓國股民最喜愛的海外市場的第二名，僅次於美國。
