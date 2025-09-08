美股｜道指收漲114點　納指升0.45%創新高　中概股指數升2.12%

市場憧憬本月減息，美股周一（9月8日）上揚，道指曾跌123點後反彈，至收市漲114點。納指及標指上揚，納指至收市升0.45%創新高紀錄。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月9日

【04:25】Tesla跌逾1.2% 博通升逾3%

道指收市報45,514.95點，升114.09點或0.25%；納指收報21,798.70點，漲98.31點或0.45%；標普500指數收報6,495.15點，升13.65點或0.21%。

重磅科技股方面，Amazon漲1.51%、Nvidia升0.77%、微軟升0.65%；Tesla則跌1.27%、蘋果公司（Apple）亦跌0.74%。

另外，晶片制造商博通（Broadcom）自上周公布，預期其人工智能（AI）相關收入將大幅增長後，其股價延續漲勢，周一收市升3.21%，令公司市值已達1.6萬億美元，是華爾街市值第七大公司。

【04:15】阿里巴巴漲逾4%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲2.12%。其中，阿里巴巴升4.15%。

Broadcom股價於周一延續漲勢。（路透社）

【04:12】美元指數下跌 現貨金價升穿3640美元再破頂

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於97.45，跌0.32%。其中，美元兌日圓最新報147.43，升0.03%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,635.78美元，升48.97美元或1.37%；日內高見3,646.43美元的新高紀錄。

【04:10】油價升逾0.6%

國際油價上漲，紐約原油期貨每桶收報62.26美元，升0.39美元或0.63%。倫敦布蘭特期油收報66.02美元，漲0.52美元或0.79%。

【03:30】恒指夜期收報25,643點 高水9點

恒指夜市期指收報25,643點，升61點，較恒指收市25,633點，高水9點，成交11,954張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間9月8日

【22:49】道指反彈

道指最新報45,426.點，升25點或0.06%；納指最新報21,880點，升179點或0.83%；標普500指數現報6,505點，升23點或0.37%。

【22:42】油價升逾0.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶62.23美元，升0.36美元或0.58%；倫敦布蘭特期油每桶報65.98美元，升0.48美元或0.73%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,678.24 美元、24小時內升逾1%。