新股王寒武紀再瀉半成 曾失1200元人民幣 滬深股市早段揚｜A股
撰文：張偉倫
出版：更新：
內地A股掛牌的上市公司，今日（8日）早段普遍向下，其中新股王﹑AI晶片生產商寒武紀（上海﹕688256）曾失守1,200元（人民幣‧下同），最新報1,208.2元，挫5.7%。
其他晶片股方面，復旦微電（上海﹕688385）跌1.3%，華虹公司（上海﹕688347）跌3%。
至於A股整體表現，上證指數升8點，報3821點，滬深300指數升5點，報4465點，深成指數升19點，報12609點。
科技股獲追捧立訊精密飆近8%
金融股偏軟，工行（上海﹕601398）A股跌0.7%，中人壽（上海﹕601628）A股跌0.6%。
科技股方面，藍思科技（深圳﹕300433）A股升4%，立訊精密（深圳﹕002475）升7.7%。
易會滿任內A股20次跌破3000點 證監系統近年已有多人被查憧憬A股史詩級牛市 港人點買? 專家授超簡單三招迎「大時代」新股王寒武紀瀉14% 震散晶片股 深成指數全日挫逾2%｜A股A股新開戶按年飆1.65倍 外媒指中央或出手降溫 上指失3800點A股｜上證轉弱失守3800點 新股王寒武紀瀉9% 電訊股偏軟