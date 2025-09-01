阿里巴巴(9988)即時零售有方　全面升級大消費平台前景闊｜彭偉新

阿里巴巴集團(9988) 2026財年第一季度（截至2025年6月30日）表現穩健，核心業務實現強勁收入增長，總收入同比增長2%，達人民幣2,476.52億元，剔除高鑫零售和銀泰後增長10%。大消費、AI+雲兩大戰略的投入成效超出市場預期。



績前，市場核心關注在於阿里4月底發力即時零售領域，與美團進行直面競爭。本次業績，阿里閃購對利潤的壓力，明顯好於早前發佈業績的同業，令市場驚喜。AI驅動下，雲收入同比增長加速至26%，帶動阿里美股交易走高。筆者認為了解阿里在即時零售上的商業佈局，以及未來的增長潛力所在至關重要。

中國電商集團：即時零售引領增長

圍繞「用戶為先」戰略，阿里在財年季度內對消費業務作出重要調整動作。6月，阿里將淘天集團、餓了麼與飛豬整合成為中國電商事業群，把電商平台升級為大消費平台，當中一大新增業務就是4月底在淘寶app推出的「淘寶閃購」。此舉不僅穩固了電商基本盤，亦推動用戶增長和業務協同。

飛豬、餓了麼、淘天在各自領域有多年的能力和資源積澱，策略性整合後可以發揮各自優勢，構建更加完整的大消費服務體系。一方面可以為消費者更好地提供優惠與便利，從而提升用戶參與度和留存率，爭取更大市場份額，同時品牌及商家可探索新的商業模式，為生意增長創造更大空間。

市場關注的即時零售業務在本季度帶來非常亮眼的成績，並給遠場電商業務注入新動力。淘寶閃購發展迅速，日訂單峰值達到1.2億單、閃購整體月度交易買家數達到3億，對比 4月增長200%，無論交易規模或用戶規模都可見其成效。最重要的是，其對整體電商業務的拉動作用明顯，短短數月已有效提升淘寶平台的用戶活躍度，在8月前三周帶動淘寶app月度活躍消費者同比增長25%。

筆者認為閃購拉動淘寶app用戶數和活躍頻次增長是重要指標，這意味著相對競爭對手，阿里的生意增量不只是在外賣這一塊，而是在電商平台的新蛋糕。公司管理層預計，在未來三年內，閃購和即時零售可為平台帶來1萬億的交易增量。

阿里巴巴CEO吳泳銘在業績電話會上表示，阿里巴巴在即時零售領域的布局，並不是著眼於單一品類的競爭，而是滿足10億消費者的一站式需求，塑造AI時代大消費平台新的商業形態。阿里巴巴在大消費領域的長期目標是滿足10億消費者的購物與生活消費全場景，創造體驗最優、消費者數量最多、消費頻次最高的大消費平台，引領未來30萬億規模的大消費市場。為把握此歷史機遇，集團上月宣布計劃新投入500億元用於消費領域。

筆者認爲，阿里巴巴的獨特差異化優勢源自生態系統的整合能力，可以聯動生態內的商家、品牌、物流、供應鏈與會員權益，為消費者更高的價值。這些戰略舉措均預示著阿里巴巴在AI時代的大消費平台的前景廣闊。

本季度，中國電商業務繼續向好表現。客戶管理收入（CMR）同比增長10%至892.52億元，主要由Take rate提升所驅動。變現能力持續提升，得益於去年9月新增基礎軟件服務費的增加以及AI數字營銷工具「全站推廣」的滲透率提升。

AI+雲投入：電商業務的技術動能

阿里另一核心業務同樣令人期待。雲收入同比增長26%，達333.98億元人民幣，創三年新高。在連續八季三位數增長的帶動下，AI相關收入佔外部商業化收入超20%。阿里獨特優勢是，具備AI+雲全棧技術能力，季度內持續強化AI基礎模型能力，並進一步發展AI原生應用, 革新現有業務。

阿里對AI的投入已開始顯現成果，無論是阿里雲在客戶的AI需求下恢復高速增長，還是廣泛的消費端和企業端場景的AI體驗升級，都看到了AI驅動阿里高速增長路徑更加清晰。隨著雲業務重回快速增長軌道，以及集團在消費端與企業端場景中實現的AI增強體驗，代表其AI投資已開始展現實質成效。

阿里巴巴 (09988) 於今年3月26日至8月29日期間的資金流狀況。（圖１）

阿里現時的投資價值仍被低估 可作長線投入

市場目前有24位分析師對阿里巴巴進行調研，給予的目標價範圍為105.93港元至170.32港元，平均目標價144.90港元，較現價115.70港元具備25.31%的上行空間。自2025年3月26日至8月29日，阿里巴巴的股價累計下跌10.66%，不過，並似乎並未有影響投資者對集團的股價前景的判斷，反而在期間內錄得353.28億港元的資金流入，當中大戶資金流入367.62億港元，散戶則淨流出14.32億港元（見圖1）。大戶資金流入遠超散戶流出，顯示專業投資者對集團前景的分析及信心。同期，大戶投資者的持倉比率最高達9.21%，其後回落至最低-3.95%，但至8月29日已反彈至5.6%，反映大戶資金動能逐步改善。

阿里巴巴股價自2025年1月低位75.39港元開始回升，至3月升至最高143.95港元後，波幅逐漸收窄並趨於穩定。7月股價曾回落至101.8港元後觸底反彈，重返50天均線並持續企穩，顯示股價已穩固並具備上行潛力。8月股價在117港元至122港元間波動，若能突破122港元，有望推動股價重返前期高點145港元。投資者可考慮現價買入，作為長線投資部署。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

