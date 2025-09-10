美勞工部向下修訂非農職位91萬份　財長貝森特稱Fed應改政策立場

美國勞工統計局將截至3月的年度非農業就業數據向下修訂91萬份，美國財長貝森特表示，非農數據遭修正後，聯儲局應改變政策立場，表示「他們應該這麼做，讓我們看看他們會不會這麼做」。



貝森特又引用經濟學家John Maynard Keynes的說法﹕「當事實改變時，我會改變主意——你會怎麼做？」

2025年8月12日，美國紐約，圖為貝森特現身霍士新聞旗下一檔節目並接受訪問。（Getty）

摩通戴蒙指美經濟放緩

勞工部修訂的數據公布後，摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）表示，數據證實美國經濟正放緩，惟不知道是否正走向衰退，還是只是在走弱。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

戴蒙表示，摩通掌握一系列關於消費者、企業和全球貿易的數據。大多數消費者仍有工作，並根據收入水平進行消費，但他們的信心可能受到打擊。

戴蒙表示目前經濟中有很多不同的因素，提到消費疲軟和企業利潤依然強勁，「只能拭目以待」，又認為聯儲局「可能」會在議息會議上降低基準利率，雖然這可能不會對經濟產生重大影響。