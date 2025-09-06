美國非農就業數據疲弱　美媒：戳破特朗普經濟繁榮說法

美國9月5日發布的就業數據顯示，8月非農（即非農業部門的僱用人數）新增職位僅2.2萬個，大幅低於市場預期的7.5萬個，失業率升至4.3%。美國總統特朗普（Donald Trump）上月曾不滿就業數據，聲稱這些數據被操縱，隨後還解僱勞工統計局長，然而美媒稱，最新就業數據仍顯示情況不佳，戳破特朗普對經濟蓬勃發展的說法。



美國部門也修正此前公布的就業數據，其中6月非農新增職位由本來估計增加1.4萬個，變成減少1.3萬個，為2020年12月以來首次淨下降。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月5日簽署一項行政命令，對進口關稅範圍進行調整，並落實與外國貿易夥伴的貿易與安全框架協定。（Reuters）

據《紐約時報》報道，分析師對經濟放緩給出各種解釋，包括特朗普對進口商品徵收的關稅，推高企業成本和消費者價格；移民打擊措施則導致許多企業更難僱用到員工，同時也因顧客變少而降低了對勞工的需求；聯邦政府直接削減職位數量、取消撥款與合約影響私營部門，再加上特朗普政策變動頻繁所帶來的不確定性，使企業高層在招聘和投資方面都變得更加謹慎。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日表示，他可能會宣布對中國進一步徵收額外關稅。(Reuters)

諮詢公司安永-帕特農（EY-Parthenon）首席經濟學家Gregory Daco表示：「我們的私營部門正被夾在成本壓力上升與需求減少之間，進退兩難。無論是通脹還是就業，這兩項指標都在朝着錯誤的方向發展——正在邁向滯脹環境。」

通脹數據將於下周公布，報道指隨着企業愈來愈多將關稅成本轉嫁給消費者，8月份的消費者物價上漲速度將加快。