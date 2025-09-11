阿里擬發251億元零息可轉換優先票據　8成資金支持雲端基建發展

阿里（9988）計劃再度發行可換股優先票據，金額達到32億美元（約251億元），換股價有27.5%至32.5%溢價。市場消息指出，今次集資取得資金，約80%用於支持雲端基礎設施（80%），及餘下20%資金支持國際商業（不涉及閃購或到店）業務發展。



阿里今早偏軟，低開1.3%，報140.9元，成交額4.73億元。

阿里公布擬發行本金總額為約32億美元於2032年到期零息可轉換優先票據，《彭博》指出，有望成為今年最大規模同類交易。

根據《彭博》看到的交易條款，債券可轉換為阿里巴巴的的美國存託憑證（ADR），轉換溢價幅度為27.5%至32.5%；發行人自定價日起設有90天的鎖定期。參與發行的機構包括巴克萊、花旗、滙豐、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀。

阿里巴巴

8成資金支持雲端基建

阿里表示，集團將把票據發行的募集資金淨額用於一般公司用途，戰略重點是增強其雲基礎設施能力及拓展國際商業業務營運。具體而言，約80%將被分配用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。其餘20%將用於拓展國際商業營運，重點進行營運投資以使本公司得以提升市場地位與效率。

據市場消息指出，透過限價看漲交易（capped all transaction），換股價約230美元，代表公司對發展、對未來股價很有信心。

阿里巴巴

6月底擁近820億美元現金儲備

市場消息又指出，阿里並不缺錢，截至今年6月底現金儲備高達818億美元，低成本發債為正常財資安排。同時近期利率和市場條件向好，亞洲債市活躍，此時發債時機合理、成本低廉，票面率為0。