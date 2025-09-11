美股｜道指高收617點 三大指數指同破頂 Tesla飆6%
美國8月份通脹升溫，但未改變市場對減息的預期，美股周四（9月11日）造好。道指至收市升617點，再創收市新高紀錄。而在Tesla股價漲6%帶動下，納指及標指也再度破頂。
本港時間9月12日
【04:25】美光科技漲7.6% 華納兄弟探索飆逾28%
道指收市報46,108.00點，升617.08點或1.36%；納指收報22,043.07點，漲157.01點或0.72%；標普500指數收報6,587.47點，升55.43點或0.85%。
重磅科技股方面，Nvidia跌0.08%、Amazon跌0.16%；蘋果公司（Apple）則漲1.43%。
其他個股方面，前一天大漲36%的甲骨文（Oracle），至收市回吐6.31%。另外，美光科技（Micron Technology）漲7.64%，此前該晶片製造商獲花旗集團（Citigroup）上調目標股價。
華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）也股價飆升，至收市漲28.79%。此前《華爾街日報》報道稱，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）正準備收購這家陷入困境的媒體公司。
【04:22】中概股指數收升2.89% 阿里巴巴飆近8%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.89%。其中，阿里巴巴飆7.98%。
【04:20】紐約期油價跌2.04%
國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報62.37美元，跌1.30美元或2.04%。倫敦布蘭特期油收報66.37美元，跌1.12美元或1.66%。
【03:47】美元指數及現貨金價下跌
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.52，跌0.26%。其中，美元兌日圓最新報147.14，跌0.22%。
金價下跌 。現貨黃金每盎司最新報3,636.94美元，跌3.74美元或0.10%。
【03:30】恒指夜期收報26,464點 高水378點
恒指夜市期指收報26,464點，升366點，較恒指收市26,086點，高水378點，成交18,446張。
本港時間9月11日
【22:51】美國8月CPI按年升2.9%
道指最新報46,050點，升559點或1.23%；納指最新報22,007點，升121點或0.55%；標普500指數現報6,575點，升43點或0.67%。
數據方面，美國8月消費物價指數（CPI）按年升2.9%，符合市場預期，但較前值的2.7%升0.2%，幅度為7個月新高；按月則升0.4%，高於前值及預期的0.3%。
【22:40】油價跌逾1.8%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.39美元，跌1.28美元或2.01%；倫敦布蘭特期油每桶報66.26美元，跌1.23美元或1.82%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,505.90美元、24小時內約升0.5%。