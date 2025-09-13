銀色債券2025｜保底息3.85厘完勝定存　專家教路一招「財息兼收」

【銀色債券／銀債／Silver Bond】美國聯儲局下周三議息，市場預期將重啟減息周期，港府則將「搶先」在下周一（9月15日）推出新一批銀債（第十批）予市民認購，保底息達3.85厘，不單高於一般銀行定存息，在減息周期也具備吸引力。不過，由於今年初以來投資市場氣氛包括股市有所改善等因素，有專家預計，新一批銀行認購金額及人數或與去年相若，即約700億元及30萬人，建議可認購逾20手，而資金充裕者可認購30手。



下周一﹙15日﹚起開始認購 發行額最多550億

新一批銀債目標發行額為500億元，發行額最多可上調至550億元，規模和過去兩年一樣。一如之前，每手1萬元，年期為3年，每半年派息一次。認購期限由9月15日早上9時起，至9月29日下午2時為止，預料10月8日公布最終發行規模及配發結果，10月10日正式發行。申請人須為年滿60歲(即1966年或之前出生)，並持有有效香港身份證的香港市民。

王良享：預計認購金額及人數與去年相若

臻享顧問董事總經理王良享表示，此次銀債保底息3.85厘，可以與同年期即3年的香港外匯基金票據回報率作為比較，兩者均屬於零風險港府債券，目前後者回報率約2.2厘，另外3年期的美國國債回報率為約3.5厘，銀債均較後兩者為吸引。美國聯儲局預期重啟減息，而銀債能夠鎖定高息三年，故此相信具備一定吸引力。

不過，考慮到相較此次銀債保底息較去年為低，而美國10年或以上超長期國債回報率高企4至5厘，預計認購金額及人數與去年相若，有意認購的長者建議人均認購逾20手。

專家齊呼籲「盡抽」

致富證券董事及證券業務部主管郭家安則表示，此次銀債保底息3.85厘，較目前市面上銀行長期定存息為高，而美國再度啟動減息步伐，定存息料將呈向下走勢，而銀債可鎖息3年，預計會受到長者歡迎。

不過，與去年情況不太一樣的是，今年投資市場包括中國股市及新股都暢旺，認購人數及金額未必會超越去年，有興趣認購的長者，建議有可以用來長期投資資金，就盡量去投入，以望增加成功投得的手數。

耀才證券(1428)行政總裁許繹彬表示，是次銀債保底息3.85厘，對於銀髮族來說，無疑是一定的吸引性，因為銀髪族通常會將資金分配在定期存款、收租和投資股票、基金市場等，但目前即使是100萬以上的大額定期存款，息率多數都不高於今次銀債3.85的息率，加上銀債不會要規定大額才有3.85息率，故此，一定會吸引到持有不同資產的合資格人士參與。

他建議，可以依照自己能力 ，認購20手到50手銀債，務求可獲最大分配，而預計最終認購金額和人數與去年相若，維持在30至35萬人左右認購。

郭家安表示，建議可以考慮沽出去年基建債換馬更高息的銀債，而交易價格方面也能夠即時有賺。至於綠債(4273)，其實也可以考慮沽出。

銀彈不足 致富郭家安建議「捨舊迎新」

不過，中銀香港個人金融產品部總經理周國昌則認為，過去銀色債券一直有捧場客，而今次銀債定價吸引，連同預期美國減息，今次銀債超額認購機會很大，並有機會刷新紀錄，建議資金充裕者可認購30手。

對於手頭資金不足的長者，郭家安就提醒，港府2022年發行的第七批銀債，預計將於9月15日到期，即可緊接新一批銀債的認購。而至於2023年及2024年發行的兩批銀債保底息分別高達4厘及5厘，就建議可以繼續持有。

相較銀色債券不設二手市場，但可提前贖回並取回相應利息回報，港府零售綠債及基建債則可在二手市場自由買賣。例如去年發行的基建債（4286），保底息為3.5厘低於新一批銀債，截至9月11日收市，二手市場價已升至103.65元，到期孳息率跌至1.84%。另外仍未到期的零售綠債（4273），二手市場價升至103.45元，到期孳息率跌至1.5%。

有見及此，「換碼」製造了「財息兼收」的空間。郭家安表示，建議可以考慮沽出去年基建債換馬更高息的銀債，而交易價格方面也能夠即時有賺。至於綠債(4273)，其實也可以考慮沽出，因為該批綠債雖然保底息達4.75厘，但將於明年到期，沽出換銀債只是放棄0.9厘息差收入，而最新市場價格已升至逾103元，沽出意味起碼有3元可以提早賺，並可延長高息鎖息期，「其實是賺咗」。

多行推認購優惠 有券商推免息孖展優惠

多家銀行及證券行今年繼續推出認購銀債優惠，一般都會豁免客戶認購費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費等費用，當中耀才及致富推出「12免」優惠，後者除了包括現金認購手續費、存入費、存倉費、到期贖回費、託管費等，更包括孖展認購手續費、孖展認購利息。