美股｜道指收跌220點　納指及標指再破頂　甲骨文飆36%

美國上月PPI數據放緩，道指周二（9月10日）至收市跌220點，納指及標指則再創新高。其中，在前一天盤後急漲的甲骨文（Oracle）延續漲勢，至收市升36%，市值超過9200亿美元，逼近萬億大關。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月11日

【04:20】Nvidia漲3.8% 蘋果Amazon跌逾3%

道指收市報45,490.92點，跌220.42點或0.48%；納指收報21,886.06點，漲6.57點或0.03%；標普500指數收報6,532.04點，升19.43點或0.30%。

重磅科技股方面，Nvidia升3.81%，每股收報177.27美元，為升幅最大道指成份股。蘋果公司（Apple）則跌3.22%、Amazon挫3.32%。

【04:14】中概股指數收跌0.95%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.95%。其中，蔚來汽車跌8.68%、阿里巴巴跌2.15%。

【04:12】美元指數微跌 現貨金價回升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於97.78，跌0.01%。其中，美元兌日圓最新報147.43，升0.01%。

金價回升 。現貨黃金每盎司最新報3,641.47美元，升15.16美元或0.42%；日內高見3,657.50美元。

【04:10】油價升1.66%

國際油價上漲，紐約原油期貨每桶收報63.67美元，升1.04美元或1.66%。倫敦布蘭特期油收報67.49美元，漲1.10美元或1.66%。

【03:30】恒指夜期收報25,994點 低水206點

恒指夜市期指收報25,994點，跌196點，較恒指收市26,200點，低水206點，成交16,482張。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

本港時間9月10日

【22:50】美國8月PPI按月跌0.1%

道指最新報45,511點，跌200點或0.44%；納指最新報21,993點，升114點或0.52%；標普500指數現報6,546點，升34點或0.53%。 其中，在前一天盤後急漲的甲骨文（Oracle）延續漲勢，現時最新升40.72%。

數據方面，美國8月最終需求生產物價指數（PPI）按月跌0.1%，市場原預期升0.3%，前值為上調0.9%；按年則升2.6%，前值及市場預期均為升幅3.3%。

【22:49】油價上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.09美元，升0.46美元或0.73%；倫敦布蘭特期油每桶報66.85美元，升0.46美元或0.69%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,008美元、24小時內將升2%。