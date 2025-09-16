騰訊雲湯道生︰已增用國產芯片　惟無意自製　海外業務高雙位數增

騰訊（0700）高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，騰訊雲的海外業務是增長最快的部分，過去幾年始終錄得高雙位數增長，也預期這種動能將延續。儘管環球所有區域都在增長，但相信亞太區仍是焦點，見到諸多機會。



針對市場關注的芯片問題，湯道生表示，近幾個月觀察到，市場上出現了越來越多可用的國產芯片。湯道生強調「我們不是芯片製造商，也不想成為芯片製造商」，這就意味著會根據不同情形（scenario）的投資回報（ROI），來選擇合作的供應商。



已增加使用本土芯片 惟最終考慮ROI挑選合作

日前市場傳聞，阿里巴巴（9988）、百度（9888）開始使用自家芯片，訓練AI模型。湯道生直言，「我們不是芯片製造商，也不想成為芯片製造商，這就意味著我們想要尋求與製造商合作」（We are not a chip producer. We do not intend to become one. That means we want to work with the chip manufacturers）。

其表示，目前與海內外的芯片供應商均有合作，近來數月，確實見到本土市場的可用芯片增加，騰訊亦都增加對本土國產芯片的使用，但這些芯片就尚未在此刻用於海外市場，仍先聚焦於中國本土。

他解釋稱，騰訊會致力於將公司的軟件，與主要的芯片廠商相容，尤其是每個使用案例的需求都非常不同，希望能與不同廠商合作，滿足特定需求，而不是限制使用某一品牌。但最終公司還是會根據不同情境的經濟效益來考量，哪種能帶來最佳投資回報率（ROI）。

業務優先關注可持續性 加大投資包括硬件與人才

問及當前公司雲業務發展的優先級，是拼價格戰、保利潤，亦或是謀求市佔率，湯道生回應認為，其優先級叫做建立可持續的業務，打造靈活的方案，令客戶有更大的選擇權。同時通過精簡運營、優化供應鏈等方式惠及客戶。他續強調稱，當然公司不會喜歡價格虧損，這與公司可持續的業務理念同樣是矛盾的。

對於業務發展的投資，湯道生表示，將持續加大投資，這些投資措施將包括在基礎設施方面，建設新的數據中心、伺服器等。此外，他特別提及，公司也會在人才方面投資，因為在不同的地區看到了不同的機會，因此會希望讓人才增長與機會的增長相匹配。

而對於新興AI科技公司，雨後春筍般湧現，是否會考慮潛在的併購機會，他就直言希望暫時避開這個問題，待到有具體動作，再向外界發佈。

騰訊掌紋識別。

亞太區為出海焦點 專注特定應用場景

湯道生形容公司的出海步伐為，「我會說亞太地區是騰訊雲業務的主要焦點，雖然所有區域都在成長，但我們在亞洲看到很多機會。」他舉例指，包括在日本、韓國有網絡遊戲公司合作，而在新加坡、印尼、馬來西亞與泰國等地，為零售、電訊等各行各業提供不同的解決方案。

談及與海外AWS等現有廠商的競爭，湯道生指出，騰訊的重點是專注於特定的應用場景，例如正在部署刷掌技術（Palm AI）用於用戶身份驗證，在巴西的一個地鐵站上線三天後，就有超過一千名用戶使用，目前見到東南亞，包括新加坡也都對該功能有所需求。

他續指，公司的超級應用服務（Super app as a service）是一項非常獨特的價值主張。因為大家都認可在內地市場展現的，微信生態系統是成功的超級應用，因此許多海外合作夥伴，也希望在各自市場打造自己的超級應用生態系。

騰訊雲AI全球商業化總經理李牧青。

騰訊雲李牧青：重點推廣Agent Platform 最好的產品才推向國際

騰訊雲AI全球商業化總經理李牧青表示，今年將重點關注ADP Agent Platform的發佈，該產品其實在大陸，已經服務了有超過一年多的時間了。他指出，騰訊推向國際市場的，一般都會選擇最強最好的產品，是在內地市場已經得到廣泛應用的。其補充稱，騰訊有700多個產品，已經廣泛應用在內部的生態裡面，是將內部的成功的故事國際化

他表示，海外市場最大的難點，在於對於Agent的需求不同，例如內地一大應用場景，是物業欠費，其產品可以分析得出結論，究竟是服務不好，定業主長期出國不在，但是該應用場景在海外就未必使用。

此外，海外市場亦較難依託微信生態，僅對比香港市場，內地每個企業有自己的集成商System Integrator，而香港就較少，且大多慣用Google、Microsoft等軟件，因此騰訊需要配備相應的插件解決集中性問題。在定價方面，由於海外稅務、租金等問題，因此定價並不等同於內地市場。不過其形容，「我覺得我們的決心很大，一定是要把AI產品完全給國際化推廣出去」。