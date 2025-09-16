聯儲局議息前瞻｜摩通﹕減息若被視受政治壓力　或不利美股債匯市

聯儲局將於周二（16日）及周三（17日）議息會議，目前市場人士普遍預期當局將會重啟減息，美國總統特朗普再次於社交媒體發出帖文，呼籲聯儲局大手減息。不過摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利表示，如果投資者認為聯儲局本周減息是因為受到政治壓力，且與當局對經濟的預測不符，那麼外界普遍預期的減息將增加股票、債券和美元的風險。



凱利寫道，華爾街的債券和股票投資者一直在為聯儲局在暫停9個月後有望恢復減息而歡呼，但在最近的反彈之後，他們應該採取謹慎的立場，尋求多元化投資。凱利表示：「在某種程度上，聯儲局本周的決定被視為是對政治壓力的屈服，這給美國金融市場和美元增加了新的風險。」

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

稱美股存泡沫

凱利又指出﹕「市場存在泡沫」，現在的寬鬆政策更有可能削弱需求，而不是增加需求，「最終對股市、債市和美元不利」。

另一方面，美國聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年5月屆滿，部份被視為潛在接任人士不時對息口走勢發表意見，及表達接任意願。前聖路易斯聯儲銀行主席布拉德於周一（15日）表示，上周與財長貝森特就出任聯儲局主席職位進行了交流，並表示如果條件合適，對有關職位非常感興趣。

前聖路易斯聯儲銀行主席布拉德。

布拉德料年底前減息75基點

布拉德目前擔任普渡大學Mitch Daniels商學院院長，曾在2008年至2023年期間領導聖路易斯聯儲。他表示：「如果我們為成功做好了準備，我願意接受這份工作……成功意味着我們要捍衛美元作為儲備貨幣的地位，保持低且穩定的通脹，並保護聯儲局的獨立性。」

布拉德又表示，預計聯儲局將會減息25個基點，並釋放進一步寬鬆的信號，認為市場預計今年年底前累計減息75個基點是合理的。他又對「關稅-通脹暫時論」表示認同，並傾向支持陷入解僱風波的聯儲局理事庫克。