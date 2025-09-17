施政報告2025｜強化股市　消息﹕優化同股不同權　年內推諮詢文件

【施政報告2025/施政報告】行政長官李家超今日（17日）公布新一份施政報告，當中談及進一步完善主板上市及結構性產品發行機制，以及優化同股不同權上市規定。政府消息人士指出，會在今年內就放寬主板上市門檻，以及優化「同股不同權」上市規定，另會在明年初公布縮短股票結票周期至T+1。



李家超又表示， 政府不斷強化香港金融體系，令香港在《全球金融中心指數》排名重回全球第三。我們會把握世界投資者重新配置資產機遇，鞏固國際金融中心地位；持續強化股票市場，構建國際領先的債券市場及蓬勃的貨幣市場，促進保險業與資產及財富管理業發展；並加速發展新增長點，建立國際黃金交易市場，推動金融科技和綠色可持續金融發展。

他指出本港股票市場保持強勁，恒生指數自年初已上升逾兩成，每日平均成交額接近2,500億元，較去年接近翻倍。新股集資額至8月底累計逾1,300億元，按年多近六倍，位列全球第一。

他指出會透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資，加強對國家建設科技強國的金融支持；進一步完善主板上市和結構性產品發行機制；研究優化「同股不同權」上市規定；探索縮短股票結算周期至T+1；推動更多海外企業來港第二上市；協助中概股以香港為首選回歸地；推動港股人民幣交易櫃台納入「股票通」南向交易。

消息：放寬主板上市門檻

持續強化股票市場方面，消息人士表示，今年內出諮詢文件，關於放寬主板上市門檻，以及優化「同股不同權」上市規定。另外縮短股票結算周期至T+1，明年年初會出相關方案，而人民幣交易櫃台納入股票通南向交易，今年年底會完成技術準備。