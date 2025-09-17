施政報告｜延初生子女額外免稅額至2年　消息﹕每年稅收少3億元

【施政報告2025/施政報告】行政長官李家超今日（17日）公布新一份施政報告，今年主軸將環繞經濟及民生。李家超指出，本屆政府改變以往政府「不干預」生育政策，於2023年推出「組合拳」鼓勵生育，推出不同稅務優惠，包括居所按揭利息或租金額外扣稅額、輔助生育醫療開支扣稅額、提升子女的基本免稅額及出生年度增加額外免稅額。



他又表示政府亦會推出各項支援措施，包括推出可縮短輪候時間一年的公屋「家有初生優先配屋計劃」、居屋「家有初生優先選樓計劃」、增加額外幼兒照顧服務名額、擴展學前兒童課餘託管服務至全港18區、增加政府醫療輔助生育服務名額，以及推出2萬元的新生嬰兒獎勵金等。

他指出截至8月底，超過5,300宗公屋申請在「家有初生優先配屋計劃」下獲縮減一年輪候時間；剛剛於8月完成選樓的居屋銷售計劃中，有超過800個有初生子女的家庭透過「家有初生優先選樓計劃」購入單位。新生嬰兒數目自2017年起連續六年下跌，但2023和2024年出現了不跌反升的現象，而2024年更有顯著新生嬰兒增幅，按年多約3,500名，增加約11%，共36 700名。

未來三年增15所資助幼兒中心

李家超表示，會進一步推出「組合拳」措施鼓勵生育，包括延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年。由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額（即26萬元）。措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。

進一步加強日間嬰幼兒照顧，未來三年將新增15所資助幼兒中心，合共提供約1,500個零至三歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。社署亦會適當地把較多的服務名額撥作照顧零至兩歲的嬰幼兒。

他指出在校課後託管服務方面，會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限，方便家長外出工作。

消息：初生子女雙倍免稅額 料每年稅收少3億元

對於初生子女免稅額延長及雙倍免稅額，消息人士指，申索年期由一年增至兩年，並由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後兩年，納稅人可就該名子女獲得雙倍免稅額（26萬元），即初生子女的父母其中一方可申請，預計16,500納稅人可受惠，税收每年減少3億元。