滙豐：撐內地企業出海為港發展重要方向　債市吸國際資本具潛力

滙豐歡迎「行政長官2025年施政報告」提出一系列全面的措施，加速新興產業發展，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，香港一向以領先的國際金融中心而著稱，作為內地與世界各地之間的超級連繫人，更享有獨特優勢。支持內地企業走向全球，是香港未來發展的重要方向。



有助香港在未來幾年成為全球最大財富管理中心

她指出，施政報告準確地提出，應把握全球資產重新配置趨勢，以鞏固香港作為國際金融中心的地位。作為一家國際銀行，滙豐看到吸引國際資本進入香港債券市場的巨大潛力。例如，騰訊剛在香港完成一筆90億元人民幣債券發行，並由滙豐擔任聯席全球協調行及聯席簿記行。作為全球最大的離岸人民幣中心，香港在推動相關融資活動方面，發揮關鍵作用。

推進保險、資產管理和財富管理行業發展，是另一項積極舉措，助香港在未來幾年成為全球最大的財富管理中心。另外，中小企業是經濟增長的支柱。延長中小企業融資擔保計劃和還息不還本安排，將為有需要的企業提供更大的財務彈性。支持中小企轉型，特別是電子商務等領域，更為把握新機遇的關鍵。

滙豐相信，香港作為具吸引力的全球城市，藝術、文化和體育是當中的重要元素。正如今天宣佈，LIV高爾夫巡迴賽將於2026年和2027年重返香港，滙豐十分榮幸，能擔任香港賽事的冠名贊助。期待與各方攜手合作，舉辦另一場標誌性活動，向世界展示香港的活力。