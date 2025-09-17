施政報告2025｜優化新資本投資者入境計劃　放寬住宅物業投資要求

行政長官李家超今日（17日）正發表《施政報告》2025，他表示，現時「新資本投資者入境計劃」要求申請人在港投資不少於3,000萬元，其中房地產投資額（無論是住宅或非住宅）現最多只算入1,000萬元。政府會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由1,000萬元提升至1,500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持1,000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。



非住宅物業可算入額提升至1,500萬元

李家超表示，金管局會繼續推進Ensemble 7項目，包括推動商業銀行推出代幣化存款和推動真實代幣化資產交易，例如用代幣化存款結算代幣化貨幣市場基金；以及協助政府將代幣化債券發行恆常化，並通過監管沙盒鼓勵銀行加強風險管理。

同時，也正落實穩定幣發行人制度，並就數字資產交易及託管服務的發牌制度制訂立法建議，證監會亦正研究在充分保障投資者的前提下，擴展可提供予專業投資者的數字資產產品和服務的類型；同時加強國際稅務合作，打擊跨境逃稅。證監會亦透過引入自動化匯報和數據監測工具，構建香港數字資產的風險防線。

港交所2022年推出國際碳交易平台Core Climate，是全球唯一以港元及人民幣結算自願碳信用的交易平台。未來會加強與大灣區碳市場的試點合作，試驗跨境交易結算路徑，共建區內碳市場生態圈。政府亦會聯同內地相關監管部門和機構，研究國家參與國際碳市場的相關事宜，包括設訂自願碳信用標準和方法，以及碳減排量的登記、交易、結算等。