香港寬頻曾飆78%　三觸市調機制　中移動收購要約截止｜港股異動

香港寬頻HKBN（1310）股價異動，最高曾飆升77.8%，報9.1元；現漲幅收窄仍大升52.9%，報7.8元，已成交13.3億元。該股今日已經三度觸發市調機制。



公司早先爆發收購戰，最終公佈，中國移動（0941）股份要約已於昨日（17日）下午4時正截止且未經要約人修訂或延長。中移動已就股份要約接獲涉及近7.13億股股份的有效接納，佔全部已發行股份約48.18%。

計及接納股份，及根據TPGMBK購股協議已收購的4.42億股股份，佔全部已發行股份約29.9%，中移動一方於合共近11.55億股股份中擁有權益，佔全部已發行股份約78.08%。

未符合上市規則最低公眾持股量規定 已申請暫時豁免

但值得一提的是，公告續指，待完成將接納股份轉讓予要約人的手續後，292,092,489股股份，佔已發行股份總數約19.75%由公眾人士持有。

據此，於本公告日期，公司未能符合上市規則第8.08(1)條所載25%最低公眾持股量之規定。該公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條之規定。要約人將採取適當措施，確保在股份要約截止後盡快使該公司股份存在足夠的公眾持股量。

根據上市規則第13.32(3)條，聯交所保留要求暫停股份交易的權利，直至採取適當措施恢復至最低公眾持股百分比為止。中移動方面表示，該公司將盡快就恢復公眾持股量作出進一步公告。