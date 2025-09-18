聯儲局減息｜瑞銀﹕減息12個月後　美股平均升17%　續看好金價

美國聯儲局一如預期減息0.25厘，市場人士預期美股可以延續升勢，瑞銀策略師指出，按歷史數據，美股在減息後12個月，平均錄得17%升幅。



瑞銀全球股票策略師Andrew Garthwaite指出，現時聯儲局減息且未出現經濟衰退，情況實屬罕見，而據歷史數據顯示，12個月後市場平均升幅達17%，當前情況與1998年9月形勢相似。

他指出每當聯儲局減息後，平均5個月後經濟出現衰退的機會率約56%，而自1981年以來的過去40年間，每當儲局減息超過0.75厘，便會出現衰退，唯一特例是2002年6月，當時股市於一年後上升15%。

Andrew Garthwaite稱，聯儲局開始減息後12個月，新興市場跑贏大市的可能性高達75%，故該行近日調高新興市場評級，尤其偏好中國、巴西及間接受惠於新興市場的股份。至於歐股聯儲局減息後6個月，跑贏大市機率亦有56%。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

料新興市場跑出機會率達75%

行業配置方面，他認為參考歷史數據，若聯儲局首次減息後12個月內並無出現經濟衰退，科技股75%時間跑贏大市，而當短息降幅超越長息時，軟件股表現最佳。瑞銀亦鍾情於部分防守股，包括家庭產品、歐洲電訊、英國食品零售等。

談金價時，Andrew Garthwaite表示，聯儲局減息後1個月、3個月、6個月及12個月內，金價均呈上升態勢，而美元走弱更助長有關趨勢，因當美元貶值10%，等同於黃金上升9%，大量理據支持黃金長期看漲，堅定「增持」黃金。