美國減息｜聯儲局減息0.25厘　多數官員料年底前再減息2次

美國聯儲局周三（9月17日）公布議息結果，一如預期減息0.25厘，為今年以來首次減息。減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.25厘至4.50，減至4.00厘至4.25厘。聯儲局此前曾自去年9月起，連續3次會議減息，累計下調幅度達到1厘，但之後持續「按兵不動」。點陣圖顯示，19位官員中有9位預計，2025年底前還會減息兩次。



圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

特朗普親信米蘭反對只減息0.25厘

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明顯示，大多數官員將支持減息0.25厘，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最新任命的的親信米蘭（Stephen Miran）則支持降息半厘。

2025年2月27日，美國華盛頓特區，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出席由參議院銀行、住房和城市事務委員會舉行的就職確認聽證會。（Reuters）

點陣圖：6位官員料今年不再進一步減息

點陣圖顯示，19位官員中有9位預計2025年還會減息兩次，兩位預計降息一次，6位預計不再進一步降息。點陣圖顯示，2025、2026、2027年底和長期聯邦基金利率預期中值，分別為3.6%、3.4%、3.1%、3.0%（6月預期為3.9%、3.6%、3.4%、3.0%），2028年底聯邦基金利率預期中值為3.1%。

FOMC對美國經濟增長預測，至2025、2026、2027年底的GDP增速，預期中值分別為1.6%、1.8%、1.9%，（6月預期分別為1.4%、1.6%、1.8%） 。2028年底GDP增速預期中值為1.8%。

美國利率期貨預期10月減息機率94%

FOMC聲明後，美國利率期貨預期美聯儲在10月降息可能性為94%，而在聲明前這一概率為71.6%。

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，美聯儲於2022年3月開始連續加息，此輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍由0至0.25厘加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。