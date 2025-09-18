聯儲局減息｜利率點陣圖料年內再減息2次　10月減息機會率逾9成

美國聯儲局於當地時間周三（17日）公布議息結果，一如市場人士預期當局減息25個基點，不過包括總統特朗普愛將的米蘭等三名有份投票的官員，卻支持減息50個基點。同時在最新公布的利率點陣圖顯示，有9位聯儲局官員預料年內累計減息75個基點，即在今年10月及12月的議息，當局會分別再減息25個基點。



9位官員料年內減息3次

而在最新公布的利率點陣圖顯示，19位官員中，有1位官員認為2025年不減息（6月為7位），有6位官員認為2025年應累計減息25個基點，即減息1次（6月為2位），有2位官員認為2025年應累計減息50個基點，即減息2次（6月為8位），有9位官員認為2025年應累計減息75個基點，即減息3次（6月為2位）。有1位官員（大概率為米蘭）認為2025年應大幅減息150個基點，即認為年內至少還有兩次大幅減息（75個基點+50個基點）。

而在FOMC聲明後，市場人士對下月再次減息預期升溫，美國利率期貨最新預期聯儲局在10月降息可能性為94%，而在聲明前這一概率為71.6%。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

另一方面，有「美聯儲傳聲筒」之稱的Nick Timiraos表示，聯儲局的預測突顯出，未來的決定可能更具爭議性，19名與會者中，有7人預計今年不會進一步減息，還有兩人預計只會再減息一次。這些數據表明，在目前經濟活動強勁的預期下，大多數官員預計明年不會有更多的降息。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

中金料往後減息門檻提高

此外中金研報稱，往前看，由於就業數據過於疲軟，預計聯儲或將於10月再次減息25個基點，但在這之後，通脹升温將使降息門檻越來越高，貨幣寬鬆空間也將受限。當前美國經濟的癥結並非需求不足，而是成本上升。過度的貨幣寬鬆非但無法解決就業問題，反而可能加劇通脹，使經濟陷入「類滯脹」困境。