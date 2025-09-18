銀公料美息年內或再減兩次　關稅不明朗　港貸款僅錄低單位數增長

美國重啟減息25點子，滙豐等港銀也公佈跟隨下調最優惠利率（P）12.5點子。銀公主席禤惠儀表示，息口向下會有利於香港整體的經濟表現，為借貸及資產市場帶來正面影響，帶動投資氣氛，改善實體經濟。雖然外圍環境仍存不明朗因素，但減息帶來利好因素，加上施政報告支持經濟發展新措施，望為經濟帶來正面影響。



港息需視乎銀行本身營運等情況而定

對於美息未來走向，就會視乎關稅影響，而若果美國經濟及就業數據仍表現疲弱，下半年有機會再下調兩次或半厘，其實都屬於預期之內。

禤惠儀表示銀行總結餘已有所回落，拆息再回落空間相信有限。

港息方面，禤惠儀表示，最優惠利率變動及幅度主要會視乎個別銀行自己的營運因素、資產負債表組合等而定。去年聯儲局減息三次，港銀每次都有跟隨下調，今次也有跟隨，希望能夠對經濟帶來支持。

本港商業房地產風險可控

至於港元拆息（Hibor），她表示銀行總結餘已有所回落，再回落空間相信有限，隨著美息回落，港美息差有所受阻，預計港元拆息會維持目前水平，當中也會受到季結等季節性因素而影響短息水平。

貸款需求方面，今年經濟持續改善，投資市場包括股市有不錯表現，按揭市場剛性需求也存在，但關稅仍未為不明朗因素，故仍維持今年整體貸款僅能錄得低單位數增長的預期。

恒生銀行（0011）據報正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香港商業房地產低迷時期累積的壞帳。禤惠儀表示，不評論個別消息，但銀行香港商業房地產貸款整體風險可控，佔整體貸款14%至15%，也沒有過度集中風險。