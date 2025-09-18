美國減息｜借百萬每月供樓僅慳69元　專家料港P減息周期年內完成

美國聯儲局凌晨宣布2025年第6次議息會議結果，公開市場委員會成員通過下調聯邦基金利率0.25厘至介乎4厘至4.25厘，是於去年12月以來再重啟減息，符合市場預期。具指標性的滙豐銀行宣布下調最優惠利率（P）0.125厘至5.125%。



星之谷：500萬元貸款每月僅能節省345元

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝形容，是次減息幅度不大，但預料年內尚有一次減息機會。在P下調0.125厘後，新造按揭實際按息由3.5%微降至3.375%。以每100萬元貸款、還款期30年為例，每月供款僅由4,490元減至4,421元，即每月只節省69元，減幅約1.5%。即使是500萬元的貸款，每月也僅能節省345元。

美聯儲重啟減息步伐，市場甚至預期美國聯儲局年內仍有一至兩次減息機會，但莊錦輝認為，港銀減息卻可能接近尾聲。他解釋，現時最優惠利率5.125厘，已非常接近2008年金融海嘯後的低位水平，銀行進一步減息的空間已非常有限，他預料，即使美國再減息，港銀最多只能再多減一次，幅度僅為0.125％，並鎖定5厘為今次減息週期的底部。

雖然最優惠利率未來的下調空間非常有限，但莊錦輝提醒，銀行之間的按揭業務競爭依然激烈，他預料，銀行未來或會透過下調封頂利率（Cap rate）或增加現金回贈等方式吸客，他建議，近兩、三年內置業或未曾轉按的業主，屆時應積極評估自身的按揭計劃。透過轉按，不但可即時享有更低的實際利率和更高的現金回贈，更能鎖定未來兩至三年的低息環境，達致更顯著的慳息效果。

中原王美鳳：年底前減P周期完成

中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國減息0.25厘符合市場預期，儘管近月拆息回升，但拆息水平仍低於美息1厘，加上息率仍處下行，年內美息仍較大機會進一步下降，促使銀行可同步減息，基於去年銀行已提速減P累達0.625厘，銀行是次減P幅度少於美息，滙豐銀行下調最優惠利率0.125厘具指標性作用，料其他銀行將陸續跟隨。 目前H按息以P按為基準之封頂息率計算，銀行減P令目前新按及供樓人士的按息均可同步下降，P下降0.125厘後，市場按息由3.5%減至3.375%（以H+1.3% 封頂P-1.75%（P:5.125%））計，供樓負擔有所減輕。

王美鳳續指，目前銀行減P後市場按息跌至3.375%，預期年內美國續減息，料年底前銀行進一步減P 0.125厘，屆時市場按息將進一步降至3.25%。港P在對上一次加息周期大幅度未有跟上美息加幅，加幅合計只有0.875厘，是次減息周期港P減幅亦會少於美息，銀行減息不只是P，而是存貸息率，去年銀行已減P累達0.625厘，料年底前銀行進一步減P，即今年減P料共達0.25厘，屆時銀行基本活期存款息率將降至近零水平，存息已減無可減，故此相信年底前減P周期完成，接下來按息何時進一步回落需視乎未來拆息回落步伐及幅度。按照現時H按封頂息水平，當未來1個月拆息跌至低於1.95%，按息將會跌穿封頂息而進一步下降。

王美鳳預期，年底前市場按息將進一步降至3.25%水平，減息周期持續，年內及明年美國進一步減息，美息下跌將逐步推低港元拆息水平，預期與樓按相關的1個月拆息將逐步回落至2厘多水平，明年本港拆息隨美息跌勢將進一步下跌，本港按息料可進一步回落。

存息將歸零 推動資金流向樓市

王美鳳指出以下其他因素亦反映銀行跟隨減P因由：儘管近月港元拆息回升，但與美息差幅仍達1厘，加上今年銀行貸存比率處於15年低位，反映銀行平均資金成本的綜合利率亦持續回落，反映銀行有條件進一步跟隨美國減息。再者，今年本港銀行存款增長理想，而近月活期及儲蓄存款明顯增加而定存減少，銀行傾向減息削減資金成本亦屬合理。

美息方面，王美鳳指出，去年美國減息共1厘後，今年美國聯邦基金利率維持於4.25%-4.5%約9個多月後，決定重啟減息0.25厘至4%至4.25%。儘管美國通脹率稍為回升，但勞動市場發展放慢，並認為通脹影響或屬短暫，美國決定重啟減息周期。是次聯儲局會議當中官員分岐頗大，相信未來經濟表現尤其就業、通脹等數字左右減息步伐，料年內會議美國會再減息，今年美國減息幅度累計或達0.5厘至0.75厘。

王美鳳表示，今年樓市表現持續靠穩向好，市場上不同的置業需求包括用家轉租為買、上車或換樓、長線投資者買樓收租、趁低吸納、以及來自來內地或海外買家置業者均有所上升，買家入市信心增強。目前按息下行存息將歸零，推動資金尋出路，近月銀行體系之活期及儲蓄存款額明顯增加而定存額減少，反映多了市場資金正從定存流向其他投資工具又或預期更高回報的市場，現時銀行亦隨美減息，令買樓及正在供樓人士的供款負擔得以減輕，按息於年內續跌，拆息於年內及明年亦將繼續回落，相信吸引更多資金流向具潛在升值力的樓市，料樓市走勢持續向好。

經絡：港銀拆息短期內反覆回落

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行下調最優惠利率（P），業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部份銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府近年放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。

滙豐銀行減息前，普遍P按息率及H按封頂息率為P-1.75%＝3.5厘（P=5.25%），現時滙豐銀行下調最優惠利率（P）0.125厘，實際按息將下調至3.375厘（5.125%-1.75%）。假設貸款額500萬元、年期為30年，減息前，P按息率及H按封頂息率為3.5厘，每月供款為22,452元，入息要求為44,904元；減息後，實際按息下調至3.375厘，每月供款將減少347元（1.5%）至22,105元，入息要求將減少694元（1.5%）至44,210元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

曹德明續指，2022年至2023年加息周期，美國累計加息11次達5.25厘，本港銀行累計只有5次加息達0.875厘，若果美國於年內再度減息，料本港銀行將根據自身商業策略，下調最後一次最優惠利率（P），幅度為0.125厘，其後最優惠利率（P）將回復至加息周期前的水平。

拆息方面，因本港銀行體系總結餘由6月初約1,764億元回落至現時539.92億元，HIBOR亦跟隨反覆回升，今日一個月HIBOR報3.36厘，並連續9個工作日維持3厘以上水平。雖然美息回落，但與HIBOR仍有差距，曹德明認為HIBOR回落空間有限，除非再有資金流入香港，HIBOR或有望於短期內反覆回落，惟短期內難重返6月份約半厘的低位。

現時銀行對按揭業務取態轉趨積極，並推出不同種類的按揭計劃以及相關優惠，曹德明建設有意置業人士可根據自身財務狀況及對利率的預期，選擇最合適的按揭計劃。