寧德時代A股市值累增1100億美元　摩通稱全球最平電池股

寧德時代A股（深圳﹕300750），在最近數個月市值增加1,100億美元。摩根大通稱該公司為「全球最便宜的電池股」。



全球最大電池製造商寧德時代的A股較4月初觸及的今年低點已飆升近75%，市值增加了1,100億美元。未來12個月預期市盈率約為22倍，但在彭博行業研究關於全球該板塊的指數中，寧德時代的這一估值在純電池製造商中最低。

對BNP Paribas Asset Management Asia Ltd.和摩根大通等公司而言，意味著該股尚未完全反映其增長潛力。BNP Paribas Asset Management Asia Ltd.的高級投資組合經理Roxy Wong表示﹕「人工智慧在推升全球電力需求，而儲能系統是擴大產能的最快方式」。

寧德時代：People stand at the booth of battery maker CATL during the first China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing, China November 28, 2023. （Reuters）

Roxy Wong指出﹕「儲能系統高度依賴磷酸鐵鋰電池，而寧德時代在這一領域表現出色，擁有明顯的競爭優勢。」，又指出﹕「寧德時代比同行更便宜，而許多同行的利潤率要低得多。」

摩根大通近期將寧德時代A股目標價上調約26%至每股480元人民幣，稱其為「全球最便宜的電池股」。該行分析師還將寧德時代的H股評級上調至「增持」。