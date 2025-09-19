寧德時代A股市值累增1100億美元 摩通稱全球最平電池股
寧德時代A股（深圳﹕300750），在最近數個月市值增加1,100億美元。摩根大通稱該公司為「全球最便宜的電池股」。
全球最大電池製造商寧德時代的A股較4月初觸及的今年低點已飆升近75%，市值增加了1,100億美元。未來12個月預期市盈率約為22倍，但在彭博行業研究關於全球該板塊的指數中，寧德時代的這一估值在純電池製造商中最低。
對BNP Paribas Asset Management Asia Ltd.和摩根大通等公司而言，意味著該股尚未完全反映其增長潛力。BNP Paribas Asset Management Asia Ltd.的高級投資組合經理Roxy Wong表示﹕「人工智慧在推升全球電力需求，而儲能系統是擴大產能的最快方式」。
Roxy Wong指出﹕「儲能系統高度依賴磷酸鐵鋰電池，而寧德時代在這一領域表現出色，擁有明顯的競爭優勢。」，又指出﹕「寧德時代比同行更便宜，而許多同行的利潤率要低得多。」
摩根大通近期將寧德時代A股目標價上調約26%至每股480元人民幣，稱其為「全球最便宜的電池股」。該行分析師還將寧德時代的H股評級上調至「增持」。