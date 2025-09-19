恒指公司﹕年內北水淨流入破萬億元　全年淨流入額有望創新高

內地投資者繼續追捧港股，恒指公司指出，年初至今港股通錄得逾1萬億元的資金淨流入，令淨流入總額有望於2025年創新高。另外，隨着交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通，南向交易ETF的成交額創下新高。目前17隻港股通合資格ETF當中，追蹤恒生指數系列的 ETF達13隻。

恒指公司指出，過去10年港股通的資金流入持續增加，由2014年僅131億元，上升超過6倍至2024年的8,079億元。今年初至9月12日，港股通資金淨流入達到10,729億港元，較2024年全年高33%，有望創下年度新高。

連續26個月錄淨流入

截至 2025年8月，香港股票市場已經錄得連續26個月的資金淨流入。8月單月淨流入達1,122億元，位居有紀錄以來第9高。實際上，2025年有6個月份躋身單月淨流入前十。

此外，單日淨流入亦創新高，2025年有7個交易日位處單日淨流入前十之列，其中，2025年8月15日的359億港元為有紀錄以來最高水平。