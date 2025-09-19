恒指公司﹕年內北水淨流入破萬億元 全年淨流入額有望創新高
撰文：張偉倫
出版：更新：
內地投資者繼續追捧港股，恒指公司指出，年初至今港股通錄得逾1萬億元的資金淨流入，令淨流入總額有望於2025年創新高。另外，隨着交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通，南向交易ETF的成交額創下新高。目前17隻港股通合資格ETF當中，追蹤恒生指數系列的 ETF達13隻。
恒指公司指出，過去10年港股通的資金流入持續增加，由2014年僅131億元，上升超過6倍至2024年的8,079億元。今年初至9月12日，港股通資金淨流入達到10,729億港元，較2024年全年高33%，有望創下年度新高。
連續26個月錄淨流入
截至 2025年8月，香港股票市場已經錄得連續26個月的資金淨流入。8月單月淨流入達1,122億元，位居有紀錄以來第9高。實際上，2025年有6個月份躋身單月淨流入前十。
此外，單日淨流入亦創新高，2025年有7個交易日位處單日淨流入前十之列，其中，2025年8月15日的359億港元為有紀錄以來最高水平。
港息上揚拖低地產股 港股跌249點 北水續攻港淨流入358億創新高蘋果供應商藍思科技 懶理今日起納北水名單 早段向下里昂料領展增分派 若獲納北水名單提升流動性 升目標價至50.5元互聯互通｜北水續入港 年內累流入達8000億元 接近去年全年規模