颱風樺加沙｜紫金黃金國際原訂周三中午截飛 或延遲認購期
撰文：張偉倫
出版：更新：
【颱風/颱風樺加沙/8號風球】由紫金礦業 （2899） 分拆國際金礦業務的紫金黃金國際 （2259） 由上周五（19日）至明日（24日）中午招股，預期9月29日掛牌。不過，隨著超強颱風「樺加沙（Ragasa）」吹襲香港，公司或要推遲認購期以至掛牌日期。
天文台已宣布會在內今日（23日）下午2時20分，改發8號烈風或暴風信號，並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估周二較後時間至周三（24日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
根據該公司招股書，指出若明日上午9時至中午12時之間，香港發布8號或以上熱帶氣旋警告信號，將需要推遲散戶投資者提交認購申請的截止日期。
傳孖展認購額近千億元
另一方面，據市場消息指出，本地地券商暫時為紫金黃金國際借出995.45億元孖展，以公開發售集資額24.98億元計，相當於超購逾38倍。
紫金黃金國際錄550億孖展認購 超額21倍 國際配售已足額紫金黃金國際今起招股 入場費7231元 傳國際配售已足額彭博﹕紫金黃金國際獲新加坡GIC及高瓴等投資｜新股IPO紫金礦業︰紫金黃金國際刊發H股發行聆訊後資料集｜新股IPO紫金旗下紫金黃金國際 傳下周起評估投資者IPO興趣 籌30億美元