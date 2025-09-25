彭博﹕Intel尋求蘋果投資及加強合作 股價飆逾6%
撰文：張偉倫
美國晶片生產商Intel（英特爾）或獲得蘋果投資。據《彭博》引述知情人士報道，英特爾已與蘋果接洽尋求投資，此舉旨在提振這家美國政府入股的陷入困境的晶片製造商。報道指出，英特爾的代表拒絕置評，蘋果發言人則未回應置評請求。
因討論未公開而要求匿名的知情人士表示，蘋果與英特爾還討論了如何加強合作。這些知情人士表示，談判處於早期階段，未必會達成協議。
英特爾股價升穿31美元
在《彭博》披露雙方談判消息後，英特爾股價在紐約上漲6.4%，至31.22美元。蘋果股價微跌不到1%，報252.31美元。
上周獲Nvidia投資50億美元
Nvidia（英偉達）上周宣布向英特爾投資50億美元，計畫與英特爾合作開發個人電腦及數據中心晶片。日本科技巨頭軟銀集團上月也宣布向英特爾投資20億美元，以擴大在美國的佈局。
知情人士稱，英特爾還接觸了其他公司，尋求潛在的投資和合作。
