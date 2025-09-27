加密幣市場蒸全周發3000億美元市值 專家﹕市場未見恐慌跡象
撰文：格隆匯
加密貨幣近期偏軟，其中作為龍頭的Bitcoin（比特幣）失守11萬美元。同時槓桿押注崩盤影響，加密貨幣本周市值蒸發約3,000億美元，同時將市場情緒拖至今年夏初以來的最弱水平。加密貨幣永續期貨市場中，數十億美元的看漲押注被強制平倉，進一步加速了本輪下跌。
據Coinglass彙總的數據顯示，各交易所累計清算的好倉頭寸已超30億美元。部分交易員警告稱，由於多數交易平台未披露完整清算數據，當前市場槓桿水平的真實規模仍不透明。
於周五（26日），一項報告顯示關鍵通脹指標上月增速放緩，這為聯儲局應對勞動力市場降温提供了一定緩衝空間，整體風險情緒隨之改善，比特幣與以太幣價格小幅回升。
做市商Wincent的高級總監Paul Howard表示，此次回調是「健康的修正」，又指出儘管比特幣價格跌破100日均線，且數字資產總市值回落至4萬億美元以下，但目前尚無恐慌跡象。不過他同時警告，短期壓力可能仍會導致價格持續走低，特別是與今年初相比，當前數字資產價格與宏觀市場情緒的聯動更為緊密。
