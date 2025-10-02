Tesla股價高收　帶挈馬斯克身家破5000億美元　全球第一人

美國電動車Tesla（特斯拉）股價於周三（1日）高收，帶挈創辦人及行政總裁馬斯克，成為全球首家身家超過5,000億美元的超級富豪，並且大幅高出第二名的甲骨文創辦人埃利森的身家1,500億美元。



根據《福布斯》億萬富豪榜即時數據，作為全球首富的馬斯克，身家已達到5000億美元。去年12月，馬斯克成為首位身家突破4,000億美元的富豪，如今其身價較埃利森高出1,500億美元，並且距離成為全球首位萬億富翁已經走完一半路程。

（Tesla）

身家單日增近百億美元

特斯拉股價周三漲近4%，為馬斯克的財富增加了約93億美元，因投資者對重新聚焦於Tesla事務的馬斯克充滿期盼。

隨着Tesla的市值回升至去年12月創下的歷史最高點的10%以內，馬斯克持有的Tesla約12%的股份，現在價值為1,910億美元。